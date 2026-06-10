Βαρέθηκε ο Τραμπ τον Νετανιάχου; Αναρωτιέται «αν θέλει να συνεχίσει» μετά τον πόλεμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει να επιδιώκει την απομάκρυνση του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη σκιά της νέας ανάφλεξης της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των πληροφοριών για σύγκρουσή τους;

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αμφισβήτησε εάν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα είναι υποψήφιος στις εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν σε μερικούς μήνες, λέγοντας στο ABC ότι ο επί χρόνια πρωθυπουργός είναι ένας «πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου» για τον οποίο ο Τραμπ λέει ότι είχε μια «εκπληκτική καριέρα».

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια στον ανταποκριτή του ABC News, Τζόναθαν Καρλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης για τον πόλεμο στο Ιράν.

Trump also told me its an open question whether Netanyahu will run for re-election, wondering, “If Bibi even wants to continue."



"I don't know, he's had an amazing career. Does he want to continue? Because, you know he's a wartime prime minister. We will very shortly win the war… — Jonathan Karl (@jonkarl) June 9, 2026

«Δεν ξέρω, είχε μια καταπληκτική καριέρα», λέει ο Τραμπ, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο X που έκανε ο Καρλ. «Θέλει να συνεχίσει; Γιατί, ξέρετε, είναι πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου. Πολύ σύντομα θα κερδίσουμε τον πόλεμο με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, και ξέρετε ότι είναι πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου».

Ο Τραμπ, o οποίος πάντως δεν μπορεί να διεκδικήσει θεωρητικά τρίτη θητεία, πρόσθεσε ότι και ο ίδιος είναι «πρόεδρος εν καιρώ πολέμου».

Ο Νετανιάχου, ο μακροβιότερος ηγέτης του Ισραήλ, δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι δεν θέλει να συμμετάσχει στις φετινές ισραηλινές εκλογές στη σκιά σκανδάλων στα οποία εμπλέκεται.

Βρίσκεται εμφανώς σε «προεκλογική τροχιά», ακόμη και όταν η ημερομηνία της ψηφοφορίας, η οποία πρέπει να διεξαχθεί έως τις 27 Οκτωβρίου, δεν έχει ακόμη οριστεί επίσημα σχολιάζουν οι Times of Israel.

Πηγή: skai.gr