Εγκαίνια της παιδικής εικαστικής έκθεσης «ΦΙΓΟΥΡΕΣ» στο ΙΑ΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου – Αγίου Σπυρίδωνα.

Πραγματοποιήθηκαν στις 10 Ιουνίου 2026, στο ΙΑ΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου – Αγίου Σπυρίδωνα, τα εγκαίνια της παιδικής εικαστικής έκθεσης με τίτλο «ΦΙΓΟΥΡΕΣ», η οποία παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε παγκύπριο επίπεδο.

Η έκθεση «ΦΙΓΟΥΡΕΣ» αποτελεί το επιστέγασμα της φετινής συμμετοχής του σχολείου στο πιλοτικό πρόγραμμα «Ενοποιημένα Σχολεία». Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τα «Ενοποιημένα Σχολεία» αποτελούν ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Special Olympics, το οποίο προωθεί τη συνύπαρξη και τη συνεργασία μαθητών με και χωρίς αναπηρία, μέσα από κοινές αθλητικές, καλλιτεχνικές και μαθησιακές δράσεις. Μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν βιωματικά έννοιες όπως η αποδοχή, η ισότητα, ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η συμπερίληψη.

Οι εμπειρίες, οι σκέψεις και οι προβληματισμοί τους μετατράπηκαν σε εικαστικές δημιουργίες, οι οποίες συγκροτούν τον πυρήνα της έκθεσης. Η επιλογή του τίτλου «ΦΙΓΟΥΡΕΣ» δεν είναι τυχαία. Κάθε έργο αναδεικνύει την ιδέα ότι κάθε άνθρωπος είναι μια ξεχωριστή φιγούρα, με τη δική του ιστορία, ταυτότητα, δυνατότητες, συναισθήματα και όνειρα. Οι φιγούρες της έκθεσης παρουσιάζονται με διαφορετικές μορφές, υλικά, χρώματα, μεγέθη και συμβολισμούς, αποτυπώνοντας τη μοναδικότητα και την αξία κάθε ανθρώπου. Τα έργα των παιδιών δεν αποτελούν απλώς καλλιτεχνικές δημιουργίες. Αποτελούν αφορμές για σκέψη, παρατήρηση και διάλογο γύρω από τη διαφορετικότητα, την αναπηρία, τη μοναξιά, την ψυχική ανθεκτικότητα, την πολυπολιτισμικότητα, τα στερεότυπα, τη διαφορετική έκφραση και την αποδοχή του «άλλου». Καλούν τον επισκέπτη να κοιτάξει πέρα από την πρώτη εικόνα και να ανακαλύψει τα μηνύματα που κρύβονται πίσω από κάθε δημιουργία. Η παιδική εικαστική έκθεση «ΦΙΓΟΥΡΕΣ» υπενθυμίζει ότι η διαφορετικότητα δεν είναι στοιχείο που μας χωρίζει, αλλά δύναμη που μας ενώνει και εμπλουτίζει την κοινή μας ανθρώπινη εμπειρία. Μέσα από την τέχνη, τα παιδιά στέλνουν ένα δυνατό μήνυμα ανθρωπιάς, σεβασμού και συμπερίληψης, αναδεικνύοντας τη σημασία ενός σχολείου ανοικτού σε όλους. Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό μέχρι και τις 16 Ιουνίου 2026, στο ΙΑ΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου – Αγίου Σπυρίδωνα. Παράλληλα, για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν την έκθεση από κοντά, έχει δημιουργηθεί ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας μπορούν να περιηγηθούν ψηφιακά στα εκθέματα και να ενημερωθούν για το περιεχόμενο, την έμπνευση και τα μηνύματα που συνοδεύουν κάθε δημιουργία στο https://sites.google.com/view/eikastiki-ekthesi/home . Με τον τρόπο αυτό, η εμπειρία της έκθεσης επεκτείνεται πέρα από τα όρια του σχολικού χώρου, καθιστώντας το έργο των παιδιών προσβάσιμο σε ένα ευρύτερο κοινό. Το κοινό προσκαλείται να επισκεφθεί την έκθεση ή να την εξερευνήσει διαδικτυακά, γνωρίζοντας από κοντά τις δημιουργίες των παιδιών που μετατρέπουν την τέχνη σε γλώσσα αποδοχής, κατανόησης και συμπερίληψης.