Τραμπ για Ιράν: Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός - Δεν ήθελαν συμφωνία και θα πληρώσουν

Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε μέσα από ανάρτηση του στο TruthSocial ο Ντόναλντ Τραμπ τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «ο νταής της Μέσης Ανατολής πέθανε. Δεν ήθελαν συμφωνία και θα πληρώσουν». Η ανάρτησή του Αμερικανού προέδρου ήρθε λίγες ώρες μετά τα ιρανικά αντίποινα με πλήγματα στον Περσικό, ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Αpache από την Τεχεράνη.

Μάλιστα το Foxnews μετέδωσε την πληροφορία ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος να δώσει εντολή για νέα πλήγματα κατά ιρανικών εργοστασίων παραγωγής ενέργειας και γέφυρες.

«Ο στρατός του Ιράν είναι ένα απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος του, όπως το Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία τους, δεν υπάρχουν πια - Έχουν ηττηθεί ολοκληρωτικά. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καμία δράση. Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!! Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική γι' αυτούς, τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα!!! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Υπονόμευση της διπλωματικής διαδικασίας καταγγέλλει το Ιράν

Οι διπλωματικές προσπάθειες με τις ΗΠΑ δεν μπορούν να προχωρήσουν υπό επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Ισμαήλ Μπαγαΐ, μετά τις συγκρούσεις στη διάρκεια της νύχτας στον Κόλπο ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Ο Μπαγαΐ κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι υπονομεύει τη διπλωματία στέλνοντας αντιφατικά μηνύματα, αλλάζοντας τις θέσεις της και παραβιάζοντας επανειλημμένα τη κατάπαυση του πυρός, και πρόσθεσε ότι το Ισραήλ ζημιώνει επίσης τη διαδικασία μέσω επανειλημμένων παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο.

"Δυστυχώς οι ΗΠΑ βλάπτουν αυτή τη διπλωματική διαδικασία με τα αντιφατικά μηνύματα που στέλνουν, τις επανειλημμένες αλλαγές θέσης τους και αξιώσεων και, ακόμη χειρότερα, με τις επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός", σημείωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που αναμεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

"Οποιαδήποτε διπλωματική διαδικασία υπονομεύεται από την προσφυγή στη βία και από τις παράνομες ενέργειες στο πεδίο", πρόσθεσε και σημείωσε: "Μετά τα γεγονότα στη διάρκεια της νύχτας, χρειάζεται να επανεκτιμήσουμε (τη διπλωματική οδό με την Ουάσινγκτον) ... οποιαδήποτε διπλωματική διαδικασία απαιτεί τουλάχιστον σταθερό περιβάλλον".

ΦΩΤΟ EPA/ABEDIN TAHERKENAREH RESTRICTIONS: NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto TV/Iran International TV. (As mandated by Iran's Directorate General for Foreign Media)

Πηγή: cnn.gr / ΑΠΕ - ΜΠΕ