Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Περίμενα 8% για το ΑΛΜΑ – Ξόδεψα μόλις 160 ευρώ στην προεκλογική εκστρατεία» (βίντεο)

Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, τις διεργασίες για την Προεδρία της Βουλής και των κοινοβουλευτικών επιτροπών, αλλά και ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα, σχολίασε σε τηλεοπτική παρέμβαση της στο Σίγμα η βουλευτής του κινήματος ΑΛΜΑ Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Αναφερόμενη στην προεκλογική εκστρατεία του κινήματος ΑΛΜΑ, η κ. Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι αυτή κύλησε σε ιδιαίτερα ήρεμο κλίμα, σημειώνοντας πως δεν υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων του ψηφοδελτίου. Όπως είπε, διατηρεί πολυετή προσωπική σχέση με τον επικεφαλής του κινήματος, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, γεγονός που συνέβαλε σε μια ομαλή προεκλογική περίοδο.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι είχε περιορισμένη δημόσια παρουσία κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, επιλέγοντας να δοθεί περισσότερος χώρος στους νέους υποψηφίους του ψηφοδελτίου.

Η βουλευτής παραδέχθηκε ότι ανέμενε υψηλότερο εκλογικό ποσοστό για το ΑΛΜΑ.

«Πήραμε 5,8%. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ περίμενα 8%», ανέφερε, προσθέτοντας ωστόσο ότι τις τελευταίες ημέρες πριν από τις εκλογές ενεργοποιήθηκαν οι κομματικοί μηχανισμοί των μεγάλων κομμάτων, γεγονός που επηρέασε το τελικό αποτέλεσμα.

Τόνισε ακόμη ότι η προεκλογική εκστρατεία του κινήματος πραγματοποιήθηκε με ελάχιστα έξοδα και χωρίς οικονομικές ενισχύσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ζητήματα διαφάνειας. Όπως είπε, η ίδια δαπάνησε μόλις 160 ευρώ για την εκτύπωση καρτών, ενώ το κόμμα δεν ακολούθησε τη συνήθη πρακτική αφισοκόλλησης και έντονης διαφημιστικής προβολής.

Σχολιάζοντας το βίντεο της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, με τον Φειδία Παναγιώτου, η κ. Χαραλαμπίδου έκανε λόγο για μια κίνηση που δημιούργησε προβληματισμό.

Όπως υποστήριξε, το συγκεκριμένο βίντεο αναιρούσε την εικόνα σοβαρότητας και υπευθυνότητας που επιδιώκει να προβάλλει ο Δημοκρατικός Συναγερμός στα ζητήματα οικονομικής πολιτικής.

Παράλληλα, επέκρινε τη στάση του ΔΗΣΥ στο θέμα των συντάξεων, καλώντας το κόμμα να δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε αναλογιστική μελέτη τεκμηριώνει τη βιωσιμότητα των προτάσεών του.

Αναφερόμενη στην απόφαση του ΑΛΜΑ να στηρίξει τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, για την Προεδρία της Βουλής, η κ. Χαραλαμπίδου δήλωσε ότι προσωπικά δεν θα μπορούσε να πράξει διαφορετικά.

Όπως είπε, μετά από 15 χρόνια παρουσίας στην Αριστερά, διατηρεί βαθύ σεβασμό προς τον χώρο και τους ανθρώπους που τη στήριξαν διαχρονικά.

Την ίδια ώρα, εκτίμησε ότι θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί πιο εκτεταμένες πολιτικές διεργασίες, αν και αναγνώρισε ότι ενδεχομένως να πραγματοποιήθηκαν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει δημόσια ενημέρωση.

Η βουλευτής υπενθύμισε ότι καταψήφισε τις αλλαγές στους κανονισμούς λειτουργίας της Βουλής που εγκρίθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης Βουλής, εκφράζοντας τη θέση ότι δεν είναι ορθό να δεσμεύεται η επόμενη κοινοβουλευτική σύνθεση λίγο πριν από τη διάλυση του σώματος.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι διαχρονικά είχαν διαμορφωθεί καλές πρακτικές που επέτρεπαν και στα μικρότερα κόμματα να αναλαμβάνουν προεδρίες επιτροπών, κάτι που, όπως είπε, δεν αποτυπώνεται πλέον επαρκώς στους νέους κανονισμούς.

Η κ. Χαραλαμπίδου εξέφρασε ξεκάθαρη διαφωνία με προτάσεις για ενοποίηση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την Επιτροπή Νομικών.

«Δεν μπορούμε ως Κοινοβούλιο να καταργήσουμε την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι σε μια περίοδο κατά την οποία τα ανθρώπινα δικαιώματα δοκιμάζονται διεθνώς, η κατάργηση μιας τέτοιας επιτροπής θα αποτελούσε σοβαρό λάθος.

Η βουλευτής γνωστοποίησε ότι προτίθεται να συμμετάσχει στις Επιτροπές Εμπορίου, Συγκοινωνιών, Θεσμών και Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Όπως εξήγησε, η επιλογή της Επιτροπής Εμπορίου συνδέεται με την ενασχόλησή της τα προηγούμενα χρόνια με θέματα ενέργειας και τις εξελίξεις γύρω από το Βασιλικό, ενώ η συμμετοχή της στην Επιτροπή Εξωτερικών σχετίζεται με τη δράση που ανέπτυξε σε διεθνές επίπεδο μέσω του ΟΑΣΕ.

Κληθείσα να σχολιάσει την υπόθεση Σάντη, η κ. Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα και εξέφρασε τη θέση ότι έγιναν σοβαρά λάθη στον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης.

Παρότι δήλωσε ότι θεωρεί πως οι αρμόδιες αρχές διερεύνησαν τα ζητήματα που τέθηκαν, υποστήριξε ότι η διαχρονική διαχείριση σημαντικών υποθέσεων από τους θεσμούς έχει ενισχύσει την καχυποψία των πολιτών.

Επικαλέστηκε ως παραδείγματα την υπόθεση του Συνεργατισμού και την υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν, σημειώνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις καταγράφονται ευθύνες σε πορίσματα χωρίς να ακολουθούνται αντίστοιχες διώξεις ή αποφάσεις που να πείθουν την κοινή γνώμη.

Τέλος, αναφερόμενη στην Αστυνομία, δήλωσε ότι ο Αρχηγός της Αστυνομίας ορθώς επιλέγει να τοποθετείται με φειδώ δημοσίως, τονίζοντας ότι ο επικεφαλής της Δύναμης πρέπει να κρίνεται πρωτίστως από το έργο του και όχι από τη συχνότητα των εμφανίσεών του στα μέσα ενημέρωσης.