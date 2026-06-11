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Συμφωνία για την υλοποίηση νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Γεροσκήπου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Υπεγράφη στις 11 Ιουνίου 2026, μεταξύ του Δημάρχου Ιεροκηπίας Νίκου Παλιού και του κ. Κώστα Κακαή, εκ μέρους της εταιρείας Kakais Constructions Ltd, συμφωνία για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της οδικής ασφάλειας σε τμήμα της Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ και σε τμήμα της οδού Ανθυπολοχαγού Γεωργίου Μ. Σάββα στη Γεροσκήπου.

Προηγήθηκε η εκπόνηση ρυθμιστικών σχεδίων από τον Δήμο Ιεροκηπίας και η έγκρισή τους από την Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα για την Επίλυση Κυκλοφοριακών Προβλημάτων του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στις €100,593 πλέον ΦΠΑ. Η δε χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται στις δέκα (10) βδομάδες από την ημερομηνία έναρξής του.

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