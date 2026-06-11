ΟΣΑΚ: Οι καρδιοπαθείς πληρώνουν το κενό του ΓεΣΥ στα φάρμακα (ηχητικό)

Σοβαρό ζήτημα με την επιβάρυνση καρδιοπαθών για συγκεκριμένα φάρμακα εντός ΓεΣΥ έθεσε ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ, Πάμπος Παπαδόπουλος, μιλώντας στον Πολίτη 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα».

Το πρόβλημα αφορά φάρμακα για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμη γενόσημη επιλογή ή αντίστοιχη εναλλακτική στο σύστημα. Το αποτέλεσμα είναι οι ασθενείς να πληρώνουν αυξημένη συνεισφορά από την τσέπη τους, χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι για το κενό που παρουσιάζεται. Όπως ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος, μιλάμε για μια μεγάλη και σοβαρή κατηγορία ασθενών, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις καλούνται να καταβάλουν ποσά που δεν θα έπρεπε να τους βαραίνουν.

Η παρέμβαση της ΟΣΑΚ δεν περιορίζεται στο οικονομικό σκέλος. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας τόνισε ότι για τους καρδιοπαθείς η φαρμακευτική αγωγή δεν είναι κάτι που μπορεί να αλλάζει εύκολα ή πρόχειρα. Η μετακίνηση ενός ασθενούς από ένα φάρμακο σε άλλο, όπως σημείωσε, δεν μπορεί να γίνεται για οικονομικούς λόγους, αλλά μόνο με βάση την κλινική του εικόνα και την κρίση του γιατρού.

Σύμφωνα με την ΟΣΑΚ, το ζήτημα πρέπει να λυθεί άμεσα. Εάν ο ΟΑΥ δεν έχει ακόμη βρει τον κατάλληλο μηχανισμό για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, τότε, όπως υποστηρίζει ο κ. Παπαδόπουλος, θα πρέπει να αναλάβει ο ίδιος το επιπλέον κόστος που φορτώνεται σήμερα στους ασθενείς, μέχρι να υπάρξει μόνιμη λύση.

Ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ έκανε λόγο για ένα πρόβλημα που αγγίζει την ουσία του ΓεΣΥ: την καθολικότητα, την αλληλεγγύη και την ίση πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία τους. Όπως υπέδειξε, όταν ένας ασθενής αναγκάζεται να πληρώσει περισσότερα επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμη επιλογή στο σύστημα, τότε το βάρος μεταφέρεται άδικα στον πολίτη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στους χαμηλοσυνταξιούχους, για τους οποίους ακόμη και 20 ή 30 ευρώ τον μήνα αποτελούν σημαντικό ποσό. Σε μια περίοδο αυξημένης ακρίβειας, η ΟΣΑΚ προειδοποιεί ότι τέτοιες επιβαρύνσεις δεν μπορούν να θεωρούνται αμελητέες, ειδικά όταν αφορούν χρόνια πάσχοντες που εξαρτώνται από τη σταθερή φαρμακευτική τους αγωγή.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι η ΟΣΑΚ έχει ήδη θέσει το θέμα ενώπιον του ΟΑΥ και συνεχίζει τις παρεμβάσεις της προς την ίδια κατεύθυνση. Το μήνυμα, πάντως, είναι σαφές: οι ασθενείς δεν πρέπει να πληρώνουν τα κενά του συστήματος, ούτε να οδηγούνται σε αλλαγή θεραπείας επειδή το ΓεΣΥ δεν έχει ακόμη βρει τη λύση.

Παρά την κριτική, ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ σημείωσε ότι το ΓεΣΥ παραμένει μια μεγάλη κατάκτηση για τα κυπριακά δεδομένα. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι πρόκειται για ένα ζωντανό σύστημα, το οποίο πρέπει να διορθώνει τις αδυναμίες του και να μην αφήνει τους ασθενείς εκτεθειμένους.

Όπως είπε, η ΟΣΑΚ θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα προβλήματα, χωρίς να μηδενίζει τα θετικά του συστήματος. Στόχος, όπως τόνισε, είναι ένα ΓεΣΥ που να λειτουργεί προς όφελος των ασθενών και να μην επιτρέπει σε κανέναν να μεταφέρει το κόστος των αδυναμιών του στους πολίτες.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Πάμπου Παπαδόπουλου στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: