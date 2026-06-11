Όνομα μονής σε ύποπτο δέμα κίνησε τις υποψίες στο Τελωνείο – Τι βρήκαν οι λειτουργοί όταν το άνοιξαν (εικόνες)

Γλειφιτζούρια κάνναβης, παιδικά παιχνίδια γνωστών εμπορικών σημάτων που φέρονται να παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και αρώματα και γυαλιά ηλίου ύποπτα ως απομιμήσεις εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου σε εμπορευματοκιβώτια που έφτασαν στη Λεμεσό από την Ελλάδα.

Σε κατακράτηση διαφόρων εμπορευμάτων προχώρησαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων σε συνεργασία με μέλη της ΥΚΑΝ, στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων για αποτροπή της εισαγωγής ναρκωτικών στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, στις 10 Ιουνίου 2025 πραγματοποιήθηκε τυχαίος έλεγχος σε θαλάσσιο ενδοκοινοτικό φορτίο που μεταφέρθηκε σε τρία εμπορευματοκιβώτια από την Ελλάδα και βρισκόταν στις εγκαταστάσεις μεταφορικής εταιρείας στη Λεμεσό.

Κατά τον φυσικό έλεγχο των πακέτων του ομαδοποιημένου φορτίου εντοπίστηκαν 1.440 τεμάχια γλειφιτζουριών κάνναβης σε διάφορες γεύσεις. Τα προϊόντα κατακρατήθηκαν προκειμένου να υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο και ανάλυση από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Παράλληλα, εντοπίστηκε αριθμός χαρτοκιβωτίων που προορίζονταν για δύο διαφορετικές παραλήπτριες εταιρείες και περιείχαν μεγάλη ποσότητα παιδικών παιχνιδιών γνωστών επωνυμιών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, τα προϊόντα ενδέχεται να παραβιάζουν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Δ.Δ.Ι.).

Τα συγκεκριμένα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν στις αποθήκες του Τελωνείου Λεμεσού, όπου θα πραγματοποιηθεί καταμέτρηση παρουσία εκπροσώπων των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Κατά τον ίδιο έλεγχο εντοπίστηκε επίσης κιβώτιο το οποίο είχε δηλωθεί ότι περιείχε προσωπικά αντικείμενα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις Αρχές, στο εσωτερικό του βρέθηκαν ποσότητες αρωμάτων και γυαλιών ηλίου που εκ πρώτης όψεως φαίνεται να παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας γνωστών εμπορικών σημάτων.

Όπως αναφέρεται, τα στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη ήταν τα ίδια και αφορούσαν ιδιώτη, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι στο χαρτοκιβώτιο αναγραφόταν ως παραλήπτρια η «Ιερά Μονή Ειρήνης του Χρυσοβαλάντου», στοιχείο που ενίσχυσε τις υποψίες των λειτουργών του Τμήματος Τελωνείων και οδήγησε σε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

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