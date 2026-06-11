Ένταση στην Πάφο: «Ανάξιος» σε Γρηγόριο και Αρχιεπίσκοπο πριν από την ενθρόνιση – Αστυνομία έξω από τη Μητρόπολη (εικόνες & βίντεο)

Ανταπόκριση: Κική Περικλέους

Ανάξιος φώναξε μικρή ομάδα πολιτών με την άφιξη του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου στον προαύλιο χώρο της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, λίγο πριν την τελετή ενθρόνισής του.

Αμέσως έσπευσαν μέλη της ΑΔΕ Πάφου με σκοπό την απομάκρυνσή τους.

Οι διαμαρτυρόμενοι διατύπωσαν τη θέση ότι εξοντώθηκε τελείως άδικα ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός. Ωστόσο, υπήρξαν και παρευρισκόμενοι που φώναξαν με την άφιξη του Πάφου Γρηγορίου «Άξιος».

Στον προαύλιο χώρο συγκεντρώθηκαν επίσης συγγενείς του πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, με δάκρυα στα μάτια, καθώς και άλλοι πιστοί που κρατούσαν εικόνες και κομποσχοίνια.

Οι αστυνομικοί τοποθετήθηκαν μπροστά από τους διαμαρτυρόμενους με σκοπό να τους εμποδίσουν να περάσουν και να παρεμποδίσουν την είσοδο των μελών της Ιεράς Συνόδου.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης ακούστηκαν επίσης συνθήματα όπως «έξω ο λύκος από την Πάφο», «κάτω ο Οικουμενικός», «θέλουμε θρησκεία με Ορθοδοξία» και «Άξιος ο Τυχικός».

Φώναξαν «Ανάξιος» και προς τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κατά την άφιξή του, ωστόσο ο Μακαριότατος χαιρέτησε τους συγκεντρωμένους πριν εισέλθει στον χώρο της τελετής.

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Η τελετή ενθρόνισης πραγματοποιείται ενώ οι οπαδοί του Τυχικού φωνάζουν συνθήματα: