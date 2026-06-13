Προσβάσιμες παραλίες για όλους στον Δ. Πόλεως Χρυσοχούς

Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς συνεχίζει και φέτος τις δράσεις του για ενίσχυση της προσβασιμότητας στις παραλίες της περιοχής, με την επανατοποθέτηση των συστημάτων Sea Track στις παραλίες Τάκκας και Δημοτική Παραλία Πόλεως Χρυσοχούς.

Τα ειδικά αυτά συστήματα δίνουν τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρίες και κινητικές δυσκολίες να έχουν ασφαλή, αυτόνομη και αξιοπρεπή πρόσβαση στη θάλασσα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ισότιμη συμμετοχή όλων στην απόλαυση του φυσικού περιβάλλοντος και των καλοκαιρινών δραστηριοτήτων.

Η δημοτική αρχή επισημαίνει ότι η προσβασιμότητα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και όχι πολυτέλεια, υπογραμμίζοντας τη διαρκή δέσμευσή της για υλοποίηση έργων και υποδομών που καθιστούν την πόλη και τις παραλίες της πιο φιλικές και προσβάσιμες τόσο για τους δημότες όσο και για τους επισκέπτες.

Όπως αναφέρεται, κάθε πρωτοβουλία που προάγει την ισότητα και την κοινωνική ένταξη αποτελεί σημαντικό βήμα προς μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Η θάλασσα είναι αγαθό που ανήκει σε όλους και η διασφάλιση της πρόσβασης για κάθε πολίτη αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να απολαύσουν το καλοκαίρι στις όμορφες και πλήρως προσβάσιμες παραλίες της Πόλεως Χρυσοχούς, οι οποίες προσφέρουν πλέον ακόμη περισσότερες δυνατότητες για άνετη και ασφαλή πρόσβαση στη θάλασσα.

Την ανακοίνωση χαιρέτισε ο Αντιδήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς, κ. Γιώργος Γεωργίου, τονίζοντας τη σημασία της συνεχούς αναβάθμισης των υποδομών προσβασιμότητας προς όφελος όλων των πολιτών.