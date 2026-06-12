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Παραδόθηκε στις Αρχές ο 17χρονος δραπέτης

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Ο 17χρονος τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διευκόλυνσης των αστυνομικών εξετάσεων, ενώ οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται πλέον 17χρονος, ο οποίος καταζητείτο στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απόδρασης από νόμιμη κράτηση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ανήλικος παρουσιάστηκε και παραδόθηκε σε Αστυνομικό Σταθμό στη Λευκωσία, όπου και συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του.

Μετά τη σύλληψή του, ο 17χρονος τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διευκόλυνσης των αστυνομικών εξετάσεων, ενώ οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν όλες τις πτυχές της υπόθεσης, με στόχο τη διαλεύκανση των συνθηκών που σχετίζονται με την απόδραση από νόμιμη κράτηση. Δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα.

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