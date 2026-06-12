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Αυτός είναι ο 17χρονος δραπέτης που κυνηγά η Αστυνομία – Έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του η Αστυνομία (εικόνα)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο ανήλικος τελούσε υπό κράτηση για διερευνώμενη υπόθεση κλοπής από πρόσωπο και παράνομης κατοχής περιουσίας

Τα στοιχεία και τη φωτογραφία του 17χρονου από τη Συρία που δραπέτευσε από τα κρατητήρια της Ομορφίτας έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση καταζητείται για υπόθεση απόδρασης από νόμιμη κράτηση που σημειώθηκε το απόγευμα σήμερα από τα κρατητήρια του Αστυνομικού Σταθμού Ομορφίτας.

Ο 17χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, με κοντά μαύρα μαλλιά. Κατά την απόδρασή του φορούσε κοντό τζιν παντελόνι και μαύρη κοντομάνικη φανέλα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανήλικος τελούσε υπό κράτηση για διερευνώμενη υπόθεση κλοπής από πρόσωπο και παράνομης κατοχής περιουσίας.

Αυτή τη στιγμή έχει συσταθεί Κέντρο Χειρισμού Καταστάσεων Κρίσεως και διεξάγονται εξετάσεις και έρευνες με σκοπό τον εντοπισμό και επανασύλληψή του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το συγκεκριμένο πρόσωπο απέδρασε διερευνώνται.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

Δείτε τα στοιχεία και φωτογραφία του στην ακόλουθη ανάρτηση:

 

 

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