Συνεργεία του Δήμου στο Ψαροχώρι της Κάτω Πάφου - Εντοπίστηκαν δέκα άτομα να κοιμούνται κάτω από τα δέντρα

Από νωρίς το πρωί, τα συνεργεία του Δήμου Πάφου εργάζονται ασταμάτητα στο χώρο Μινώος, γνωστού ως Ψαροχώρι της Κάτω Πάφου, σε μια συντονισμένη προσπάθεια καθαρισμού, ευπρεπισμού και αποκατάστασης ενός χώρου που για χρόνια παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημαρχεύοντα Πάφου Άγγελου Ονησιφόρου.

Σε ανακοίνωση του ο κ. Ονησιφόρου ανέφερε πως προχώρησαν σε κλαδέματα δέντρων, καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, απομάκρυνση απορριμμάτων και σβήσιμο των γκράφιτι που κάλυπταν τα μεταλλικά γραφεία και τις εγκαταστάσεις της περιοχής.

Ο στόχος μας είπε "είναι ξεκάθαρος να επαναφέρουμε το Μινώος στη θέση που του αξίζει και να αναδείξουμε έναν χώρο με ιδιαίτερη ιστορική, πολιτιστική και τουριστική σημασία".

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, εντοπίσανε σημειώνει περίπου δέκα άτομα να διαμένουν και να κοιμούνται κάτω από τα δέντρα και δίπλα από τα κτίρια της περιοχής.

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο θέμα καθαριότητας ή συντήρησης. Είναι και κοινωνικό θέμα που απαιτεί τη συνεργασία όλων των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ως Δήμος Πάφου αναφέρει ο κ. Ονησιφόρου δεν επιδιώκουμε να στοχοποιήσουμε ή να επικρίνουμε κανέναν. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από συντονισμό και συνεργασία μπορούν να δοθούν ουσιαστικές λύσεις.

Κάθε υπηρεσία έχει τον δικό της ρόλο και τη δική της ευθύνη απέναντι στους πολίτες και στην πόλη μας. Επεσήμανε επίσης ότι η μεγάλη τους φιλοδοξία είναι η Πάφος να γίνει η πιο καθαρή και πιο περιποιημένη πόλη της Κύπρου.

Μια πόλη που θα σέβεται τους κατοίκους της, θα τιμά την ιστορία της και θα προσφέρει στους επισκέπτες την εικόνα που αρμόζει σε έναν κορυφαίο ευρωπαϊκό προορισμό. Προσθέτει ακόμη πως η Πάφος αξίζει το καλύτερο, και όλοι μαζί μπορούμε να το πετύχουμε.