Αιματηρή συμπλοκή στην Αγία Νάπα: Οκτώ ημέρες κράτηση στον 21χρονο Ισραηλινό για απόπειρα φόνου - Χειροπέδες και στον 22χρονο φίλο του

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των μαχαιρωμάτων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από νυχτερινό κέντρο στην Αγία Νάπα, καθώς το Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησης εναντίον του 21χρονου Ισραηλινού, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα φόνου. Παράλληλα, συνελήφθη και ο 22χρονος ομοεθνής φίλος του, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο.

Πώς εκτυλίχθηκε το αιματηρό επεισόδιο

Τα γεγονότα σημειώθηκαν γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα έξω από νυχτερινό κέντρο της Αγίας Νάπας, όταν ο 21χρονος Ισραηλινός και ο 22χρονος φίλος του φέρονται να διαπληκτίστηκαν με νεαρό Κύπριο.

Στην προσπάθειά τους να τερματίσουν τον καβγά, επενέβησαν δύο Κύπριοι φρουροί ασφαλείας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Αστυνομίας, ο 21χρονος φέρεται τότε να ανέσυρε μαχαίρι και να τραυμάτισε τον νεαρό με τον οποίο διαπληκτιζόταν, καθώς και τους δύο φρουρούς ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε επίσης ο 22χρονος φίλος του.

Τέσσερις τραυματίες στο νοσοκομείο

Από τους τραυματίες, ο ένας φρουρός ασφαλείας δέχθηκε μαχαιριά στην κοιλιακή χώρα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται εκτός κινδύνου. Ο δεύτερος τραυματίστηκε στη δεξιά γάμπα από αιχμηρό αντικείμενο.

Ο νεαρός Κύπριος υπέστη θλαστικό τραύμα, ενώ ο 22χρονος Ισραηλινός έφερε τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Και οι τέσσερις μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου για νοσηλεία. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η κατάσταση του 22χρονου, ο οποίος φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, κρίνεται σοβαρή, ενώ οι δύο φρουροί ασφαλείας, ηλικίας 25 και 41 ετών, υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα.

Οι συλλήψεις και οι έρευνες

Όταν μέλη της Αστυνομίας έφτασαν στη σκηνή, ο 21χρονος φέρεται να εξύβρισε τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να συλληφθεί όχι μόνο για την υπόθεση της απόπειρας φόνου, αλλά και για τα αυτόφωρα αδικήματα της δημόσιας εξύβρισης, της πρόκλησης ανησυχίας και της διασάλευσης της ειρήνης.

Κατά τις εξετάσεις στη σκηνή εντοπίστηκε και παραλήφθηκε ως τεκμήριο ένα μαχαίρι, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει βασικό στοιχείο της διερεύνησης.

Μετά τις νεότερες εξελίξεις, το Δικαστήριο διέταξε την οκταήμερη κράτηση του 21χρονου, ενώ υπό κράτηση τέθηκε και ο 22χρονος φίλος και ομοεθνής του.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.