Τρεις παραλίες του Δήμου Ιεροκηπίας βραβεύτηκαν με «Γαλάζια Σημαία» για το 2026

Τη διάκριση της «Γαλάζιας Σημαίας» για το 2026 εξασφάλισαν τρεις παραλίες του Δήμου Ιεροκηπίας στη Γεροσκήπου, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών και των υποδομών που προσφέρονται στους λουόμενους.

Συγκεκριμένα, η βράβευση απονεμήθηκε στη Δημοτική Παραλία, στην παραλία της Δημοτικής Πλαζ του ΚΟΤ και στην παραλία «Παχύαμμος 2», που βρίσκεται μπροστά από το ξενοδοχείο Ledra.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Ιεροκηπίας, η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο σύμβολο ποιότητας και καλής οργάνωσης των ακτών.

Η διάκριση απονέμεται ετησίως σε παραλίες που πληρούν αυστηρά κριτήρια, τα οποία αφορούν την εξαιρετική ποιότητα των νερών κολύμβησης, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση των επισκεπτών, καθώς και την ασφάλεια και την ορθή διαχείριση των παραλιακών χώρων.

Η βράβευση των τριών παραλιών αναδεικνύει τη συνεχή προσπάθεια του Δήμου για διατήρηση υψηλών προδιαγραφών καθαριότητας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος στις ακτές της περιοχής.