Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Τρεις παραλίες του Δήμου Ιεροκηπίας βραβεύτηκαν με «Γαλάζια Σημαία» για το 2026

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Τη διάκριση της «Γαλάζιας Σημαίας» για το 2026 εξασφάλισαν τρεις παραλίες του Δήμου Ιεροκηπίας στη Γεροσκήπου, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών και των υποδομών που προσφέρονται στους λουόμενους.

Συγκεκριμένα, η βράβευση απονεμήθηκε στη Δημοτική Παραλία, στην παραλία της Δημοτικής Πλαζ του ΚΟΤ και στην παραλία «Παχύαμμος 2», που βρίσκεται μπροστά από το ξενοδοχείο Ledra.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Ιεροκηπίας, η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο σύμβολο ποιότητας και καλής οργάνωσης των ακτών.

Η διάκριση απονέμεται ετησίως σε παραλίες που πληρούν αυστηρά κριτήρια, τα οποία αφορούν την εξαιρετική ποιότητα των νερών κολύμβησης, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση των επισκεπτών, καθώς και την ασφάλεια και την ορθή διαχείριση των παραλιακών χώρων.

Η βράβευση των τριών παραλιών αναδεικνύει τη συνεχή προσπάθεια του Δήμου για διατήρηση υψηλών προδιαγραφών καθαριότητας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος στις ακτές της περιοχής.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα