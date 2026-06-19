Στατός-Άγιος Φώτιος: Ξεκινά υπαίθρια τοπική αγορά με φρέσκα αγροτικά και παραδοσιακά προϊόντα

Την ευκαιρία για άμεση επαφή μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών δημιουργεί το Κοινοτικό Συμβούλιο Στατού-Αγίου Φωτίου, το οποίο προχωρά στη λειτουργία υπαίθριας τοπικής αγοράς στην κοινότητα.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση των τοπικών παραγωγών και στην προώθηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της περιοχής, προσφέροντας παράλληλα στους καταναλωτές πρόσβαση σε φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα σε προσιτές τιμές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Κ.Σ. Στατού Αγίου Φωτίου, οι επισκέπτες της αγοράς θα μπορούν να προμηθεύονται φρέσκα φρούτα και λαχανικά εποχής, καθώς και παραδοσιακά προϊόντα της Ορεινής Πάφου, απευθείας από τους παραγωγούς.

Η πρώτη ημέρα λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς έχει οριστεί για την Κυριακή 28 Ιουνίου, ενώ θα συνεχίσει να λειτουργεί κάθε Κυριακή μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου 2026.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο εκφράζει την πεποίθηση ότι η νέα αγορά θα αποτελέσει σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες, συμβάλλοντας παράλληλα στην τοπική οικονομία και στην προβολή των προϊόντων της περιοχής.

Την πρωτοβουλία χαιρετίζει και η αναπληρώτρια Έπαρχος Πάφου Ευφροσύνη Γεωργίου.