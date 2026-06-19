Ζωολογικός Λεμεσού: Είπαν «όχι» στο ΚΥΚΠΕΕ και θα ξανασυζητήσουν

Όχι μόνο δεν έκλεισε το θέμα του Ζωολογικού Κήπου Λεμεσού αλλά από εδώ και πέρα αναμένεται να ενταθεί ακόμα περισσότερο η συζήτηση για το μέλλον του. Στη χθεσινή του συνεδρία το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού, μετά από πολύωρη συζήτηση, κατέληξε σε απόρριψη της, πρόταση του Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης της Μητρόπολης Λεμεσού για μετατροπή του σε Κέντρο Βιοποικιλότητας και Αστικού Περιβάλλοντος Λεμεσού «Φύση» με ψήφους 14 κατά έναντι 10 υπέρ.

Ξεχωρίζει το γεγονός ότι στις τοποθετήσεις τους η συντριπτική πλειοψηφία των μελών τάχθηκε ενάντια στη λειτουργία του Ζωολογικού Κήπου, εκείνο όμως που έκρινε τη τελική τους θέση ήταν η πρόταση που είχαν ενώπιον τους. Συγκεκριμένα, τέθηκαν απόψεις που αρχίζουν από την ήπια μετατροπή μέχρι και την ανάγκη για ψήφισε σε «πακέτο» της μεταφοράς αλλού και μετά στο κλείσιμο.

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, υπήρξαν συζητήσεις για διαφοροποίηση της πρότασης και εκ νέου ψηφοφορία, όμως τελικά αποφασίστηκε όπως η συζήτηση συνεχίσει σε άλλη συνεδρία στο άμεσο μέλλον. Υπήρξε δέσμευση από την ομάδα του ΔΗΣΥ (που καταψήφισε) όπως επανέλθει με συγκεκριμένη πρόταση που θα βασίζετε στην φιλοσοφία της πρότασης ΚΥΚΠΕΕ με περισσότερο εμπλουτισμό.

Ενδεικτικά, υπέρ της πρότασης ΚΥΚΠΕΕ, πέρα του Δημάρχου Γιάννη Αρμεύτη, τάχθηκαν οι δημοτικές ομάδες ΑΚΕΛ, ΔΗΠΑ, ΕΔΕΚ, Κυνηγών και δύο από τα τέσσερα μέλη της ομάδας του ΔΗΚΟ.

Κατά της πρότασης, που τελικά πλειοψήφησε, τάχθηκε ο Αντιδήμαρχος Μέσα Γειτονιάς Μάριος Πρωτοπαπάς, η δημοτική ομάδα του ΔΗΣΥ, των Οικολόγων (ξεκαθάρισε ότι εκφράζει προσωπική θέση και όχι του Κινήματος), του ΕΛΑΜ (που τάχθηκε υπέρ του κλεισίματος αλλά διαφωνούσε με την πρόταση) καθώς και δύο από τα τέσσερα μέλη της ομάδα του ΔΗΚΟ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη του Συμβουλίου, με τον Δήμαρχο είναι 31, ενώ στη ψηφοφορία χθες συμμετείχαν 24 με απουσίες να καταγράφονται για διάφορους λόγους.