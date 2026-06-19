Ο καλύτερος που έπαιξε ποτέ στον πλανήτη Γη!

Τώρα που… τελείωσε ακόμα ένας πόλεμος και συνεχίζεται ένας άλλος, μέχρι να τελειώσει κι αυτός, ως τον επόμενο, έχουμε ήδη ένα ωραίο θέμα από την άλλη άκρη του κόσμου.

Είναι ή δεν είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, που μέχρι σήμερα πάτησε ποτέ στον πλανήτη Γη; Επειδή κι εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο, έτυχε πραγματικά να δω το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αλγερία. Ο άνθρωπος με το μαγικό όνομα Μέσι, στο επίκεντρο ακόμα μια φορά. Πρόλαβα και είδα κι ένα αφιέρωμα στην ΕΡΤ Cosmos για τον Αργεντινό άσο. Εντυπωσιακά πλούσιο και αυθεντικό. Το ερώτημα πριν από το παιχνίδι με την Αλγερία ήταν ένα και μοναδικό: Θα μπορούσε ο Μέσι να δικαιώσει τη φήμη του ή θα ήταν το Μουντιάλ αυτό το κύκνειο άσμα του; Όσοι είχαμε μια αμφιβολία (κι εγώ μέσα σ' αυτούς) παλαβώσαμε κυριολεκτικά όταν ο κοντοστούπης άσος έβαλε και τα τρία γκολ, χωρίς ούτε ένα πέναλτι παρακαλώ.

Την επομένη, πριν προλάβουμε να δούμε τι γίνεται με άλλους παίκτες, ο Πορτογάλος άσος Ρονάλτο, με μια σύντομη ανακοίνωσή του «μας τελείωσε»… Και είχε δίκαιο. Τι δήλωσε ο Πορτογάλος παίκτης; «Ώρα να αποδεχτεί ο κόσμος ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών». Οι ύμνοι του Βραζιλιάνου θρύλου Ρονάλντο, για τον Λιονέλ Μέσι, μετά την παράστασή του κόντρα στην Αλγερία με χατ τρικ. Ο Μέσι σε ένα ακόμη παιχνίδι ήταν από άλλο... πλανήτη, κάνοντας χατ τρικ στη νίκη της Αργεντινής (3-0) κόντρα στην Αλγερία για την πρεμιέρα της κατόχου του τίτλου στο Μουντιάλ, το οποίο είναι το έκτο για τον 39χρονο σούπερ σταρ.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος αποθέωσε τον οκτώ φορές κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, που «έπιασε» και τον Μίροσλαβ Κλόζε στην πρώτη θέση της λίστας των σκόρερ (16) στη διοργάνωση. Ο Βραζιλιάνος θρύλος Ρονάλντο, αποθέωσε τον Μέσι τονίζοντας: Τα ρεκόρ είναι φτιαγμένα για να καταρρίπτονται και το άτομο που τα καταρρίπτει δεν εκπλήσσει κανέναν οπαδό του ποδοσφαίρου. Άλλωστε, η Αργεντινή είναι η νυν πρωταθλήτρια της διοργάνωσης. Κάθε φορά που ο Μέσι μπαίνει στο γήπεδο, όλα τα άλλα γίνονται ιστορικά και κομψά. Ήρθε η ώρα ο κόσμος να σταματήσει να κρύβεται και να αποδεχτεί το γεγονός ότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Συνεχίζει να αποδίδει κάθε σεζόν, και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες γι' αυτόν. Είναι μια αξέχαστη και ιστορική βραδιά, που θα μείνει στην Ιστορία για πάντα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ρονάλντο. Προσωπικά οι αμφιβολίες μου διαλύθηκαν σαν σαπουνόφουσκες. Έμεινε μόνο μία. Από τι είναι φτιαγμένος αυτός ο άνθρωπος;

Και επ' ευκαιρία, την Κυριακή 21/06 ο ΠΟΛΙΤΗΣ κυκλοφορεί περιοδικό με τους Θρύλους του Μουντιάλ.