Στήριξη του Δήμου Πάφου στην «Τόλμη», στο επίκεντρο η δημιουργία κλειστής δομής απεξάρτησης

Ουσιαστική συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Πάφου μεταξύ του Δημάρχου και της Προέδρου του Ανοικτού Θεραπευτικού Κέντρου Εξαρτημένων Ατόμων «Τόλμη», Αννίτας Ταλιώτου, με βασικό αντικείμενο την εξεύρεση κατάλληλου χώρου για τη στέγαση και περαιτέρω ανάπτυξη της δομής, καθώς και τρόπους οικονομικής ενίσχυσης του σημαντικού έργου που επιτελεί. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, υπογραμμίστηκε η καθοριστική συμβολή της «Τόλμης» στην τοπική κοινωνία, καθώς εδώ και χρόνια παρέχει δωρεάν υπηρεσίες στήριξης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης, αλλά και στις οικογένειές τους.

Παρά τις σοβαρές οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει, η «Τόλμη» συνεχίζει με αφοσίωση, επιστημονική επάρκεια και ανθρωποκεντρική προσέγγιση να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες σε συμπολίτες μας που αναζητούν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο όραμα για τη δημιουργία κλειστής δομής απεξάρτησης στην Πάφο, ένα έργο ζωτικής σημασίας για την επαρχία, δεδομένου ότι σήμερα δεν λειτουργεί αντίστοιχη δομή στην περιοχή.

Η απουσία μιας τέτοιας μονάδας καθιστά δυσκολότερη την πρόσβαση πολλών ατόμων σε εξειδικευμένες υπηρεσίες θεραπείας και αποκατάστασης, αναγκάζοντάς τα συχνά να αναζητούν βοήθεια εκτός επαρχίας.

Από πλευράς Δήμου εκφράστηκε η βούληση για συνέχιση της στήριξης προς την «Τόλμη», τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο συνεργασίας, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Όπως επισημάνθηκε, η αντιμετώπιση των εξαρτήσεων δεν αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των ειδικών, αλλά υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας. Μέσα από τη δράση της, η «Τόλμη» αποδεικνύει καθημερινά ότι με επιμονή, επιστημονική προσέγγιση και ανθρωπιά, κάθε άνθρωπος μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει μια νέα αρχή.