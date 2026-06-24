Αγλαντζιά: Το ΑΛΜΑ καλεί σε στήριξη της Άντρης Χατζηανδρέου

Τη στήριξή του στην υποψηφιότητα της Άντρης Χατζηανδρέου για την Αντιδημαρχία Αγλαντζιάς ανακοινώνει το Κίνημα ΑΛΜΑ – Πολίτες για την Κύπρο, καλώντας τους πολίτες να την υποστηρίξουν στις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής.

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΛΜΑ αναφέρει ότι, παρά το γεγονός ότι δεν είχε τον χρόνο να προτείνει δικό του υποψήφιο ή υποψήφια για την Αντιδημαρχία Αγλαντζιάς, προχώρησε σε συναντήσεις με τους δύο διεκδικητές της θέσης, την Άντρη Χατζηανδρέου και τον Προκόπη Προκοπίου, προκειμένου να ακούσει τις θέσεις και τις προτεραιότητές τους.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Κινήματος ΑΛΜΑ

Για το Κίνημα ΑΛΜΑ-Πολίτες για την Κύπρο κάθε εκλογική διαδικασία έχει θεμελιώδη αξία, αφού δίνει την ευκαιρία στους πολίτες να συμμετάσχουν στη λειτουργία της Πολιτείας, να εκφράσουν τις επιθυμίες και προτιμήσεις τους και να επιβραβεύσουν ή να αποδοκιμάσουν πολιτικές ή πρόσωπα. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για τις εκλογές ανάδειξης των μελών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για το ΑΛΜΑ, η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν αποτελεί απλώς τον διαχειριστή των τοπικών ζητημάτων, αλλά τον χώρο στον οποίο πολλές από τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών πρέπει να ικανοποιούνται, σημαντικά δικαιώματά τους πρέπει να προστατεύονται και η ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών πρέπει οπωσδήποτε να επιδιώκεται, με σεβασμό, παράλληλα στην ποιότητα ζωής και το περιβάλλον.

Για τον λόγο αυτό, παρόλο που ως Κίνημα δεν είχαμε τον χρόνο να προτείνουμε δικό/η μας υποψήφιο/α για την Αντιδημαρχία Αγλαντζιάς, με σεβασμό και ευθύνη απέναντι στους πολίτες της Αγλαντζιάς που στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές μάς κατέταξαν στην τρίτη θέση, συναντηθήκαμε με τα δύο πρόσωπα που διεκδικούν την Αντιδημαρχία, την κ. Άντρη Χατζηανδρέου και τον κ. Προκόπη Προκοπίου. Ακούσαμε τις θέσεις, τις προτάσεις και τις προτεραιότητές τους, και είχαμε εποικοδομητικό διάλογο μαζί τους. Πρόκειται για δύο αξιόλογα πρόσωπα, τα οποία, βάσει της προσωπικής τους πορείας και των επαγγελματικών τους εμπειριών, φαίνεται ότι μπορούν να εργαστούν για το καλό της Αγλαντζιάς και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Έχουμε, ωστόσο, αποφασίσει να υποστηρίξουμε την κ. Άντρη Χατζηανδρέου και να καλέσουμε τους πολίτες να την στηρίξουν στις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής. Θεωρούμε ότι η υποψηφιότητά της εκφράζει καλύτερα την ανάγκη για ανανέωση, συνεργασία, κοινωνική ευαισθησία και ουσιαστική παρουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στην απόφασή μας μέτρησαν ιδιαίτερα οι θέσεις που έχει εκφράσει η κ. Χατζηανδρέου σε σχέση με ζητήματα διαφανούς και συμμετοχικής διακυβέρνησης, οδικής ασφάλειας, βιώσιμης κινητικότητας, προσβασιμότητας, περιβάλλοντος, κοινωνικής πολιτικής και πολιτισμού. Στην απόφασή μας λήφθηκε, επίσης, υπόψη η πολυσυλλεκτική αποδοχή που έχει εκφραστεί προς την υποψηφιότητα της κ. Χατζηανδρέου.