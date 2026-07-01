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Ισπανία: Πάνω από 1000 θάνατοι λόγω καύσωνα τον Ιούνιο

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Θανατηφόρες οι θερμοκρασίες

Περισσότεροι από χίλιοι θάνατοι που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Ισπανία τον Ιούνιο, στη διάρκεια του πρωτοφανούς κύματος καύσωνα που έπληξε την κεντρική και δυτική Ευρώπη.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Υγείας Κάρλος Γ΄ στη Μαδρίτη, οι θάνατοι ανήλθαν σε τουλάχιστον 1.028, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με τους 407 που είχαν αποδοθεί στη ζέστη τον Ιούνιο του 2025. Ο περσινός Ιούνιος είχε καταγραφεί ως ο θερμότερος από την έναρξη των μετρήσεων, σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet.

Όπως αναφέρει η El País, ο φετινός Ιούνιος ήταν ο δεύτερος πιο θανατηφόρος μήνας από το 2015, όταν άρχισαν να καταγράφονται συστηματικά οι θάνατοι που συνδέονται με τη ζέστη. Την τελευταία ενδεκαετία, ο μέσος όρος για τον μήνα Ιούνιο ανέρχεται σε 328 θανάτους, ενώ το προηγούμενο υψηλό είχε καταγραφεί το 2017, με περίπου 1.000 απώλειες.

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