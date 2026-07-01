Με τον παιδίατρο Τάκη Μιχαηλίδη συναντήθηκε ο Δημαρχεύων Πάφου:«Η προσφορά του αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη»

Ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, πραγματοποίησε συνάντηση με τον επί σειρά ετών παιδίατρο Τάκη Μιχαηλίδη, εκφράζοντας τον σεβασμό και την εκτίμησή του για τη διαχρονική προσφορά του στην κοινωνία της Πάφου.

Όπως ανέφερε ο κ. Ονησιφόρου, ο κ. Μιχαηλίδης αποτελεί μια προσωπικότητα που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην τοπική κοινωνία, υπηρετώντας επί δεκαετίες τα παιδιά και τις οικογένειές τους με ανθρωπιά, ευαισθησία και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Ο Δημαρχεύων σημείωσε ακόμη ότι ο κ. Μιχαηλίδης, ο οποίος είναι και νονός του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, εξακολουθεί να διακρίνεται για τη σοφία, το ήθος και το ουσιαστικό ενδιαφέρον του για τα ζητήματα που αφορούν την Πάφο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για θέματα που απασχολούν την πόλη, με τον κ. Ονησιφόρου να υπογραμμίζει ότι άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή τις σκέψεις και τις εισηγήσεις του έμπειρου παιδιάτρου, χαρακτηρίζοντάς τες πολύτιμη παρακαταθήκη για όσους υπηρετούν την τοπική αυτοδιοίκηση και τα κοινά.

Ο κ. Ονησιφόρου ευχαρίστησε θερμά τον Τάκη Μιχαηλίδη για τον χρόνο, τις συμβουλές και τη διαχρονική προσφορά του, τονίζοντας ότι άνθρωποι που υπηρετούν τον συνάνθρωπο με ανιδιοτέλεια αξίζουν τον σεβασμό, την αναγνώριση και την ευγνωμοσύνη της κοινωνίας.