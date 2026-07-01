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Δήμος Πόλης Χρυσοχούς: Πρόσκληση για εγγραφή εθελοντών στην πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Σε εγρήγορση για την ενίσχυση της πυροπροστασίας ενόψει της θερινής περιόδου βρίσκεται ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς, καλώντας τους δημότες να δηλώσουν συμμετοχή ως εθελοντές για θέματα πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, η διαδικασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ετοιμασίας και επικαιροποίησης των καταλόγων εθελοντών κατοίκων των Δημοτικών Διαμερισμάτων από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τον Αντιδήμαρχο του Δημοτικού τους Διαμερίσματος μέχρι και την Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026, ώστε να καταρτιστεί ο σχετικός κατάλογος εθελοντών.

Όπως επισημαίνεται, όσοι εγγραφούν θα παρακολουθήσουν ειδική εκπαίδευση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, αποκτώντας τις απαραίτητες γνώσεις για να συνδράμουν, όπου απαιτηθεί, στην πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Ο Δήμος απευθύνει έκκληση στους δημότες να ανταποκριθούν στο κάλεσμα, τονίζοντας ότι η συμμετοχή των πολιτών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την προστασία των κοινοτήτων και του φυσικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα κατά τους μήνες αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.

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