Το Παν. Νεάπολις Πάφος συμμετείχε σε εθελοντική δράση καθαρισμού της παραλίας της Ακταίας Οδού στη Λεμεσό

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος συμμετείχε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου σε εθελοντική δράση καθαρισμού της παραλίας της Ακταίας Οδού στη Λεμεσό, η οποία διοργανώθηκε από τον Όμιλο Λεπτός σε συνεργασία με το City Friends Club Limassol.

Στη δράση συμμετείχαν εργαζόμενοι, φοιτητές, εθελοντές και πολίτες, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με κοινό στόχο την προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης. Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Γιάννη Αρμεύτη, και ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και της τοπικής κοινωνίας για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Οι συμμετέχοντες συνέλεξαν απορρίμματα και ανακυκλώσιμα υλικά από την παραλιακή περιοχή, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί ευθύνη όλων.

Για το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, η κοινωνική ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποστολής του. Μέσα από δράσεις εθελοντισμού και ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία καλλιεργεί στους φοιτητές, στο προσωπικό και στους συνεργάτες του τις αξίες της υπευθυνότητας, της προσφοράς και του σεβασμού προς το περιβάλλον.

Το Πανεπιστήμιο στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και συμβάλλουν στη δημιουργία μιας κοινωνίας με μεγαλύτερη περιβαλλοντική ευαισθησία. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας σε δράσεις με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα, συνδέοντας τη γνώση με την ενεργό προσφορά.

Με τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευσή του να συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας εθελοντισμού και κοινωνικής υπευθυνότητας.