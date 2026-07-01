Επτά χρυσά και δύο παγκύπριες επιδόσεις για τον Ναυτικό Όμιλο Πάφου 14 μετάλλια, δύο παγκύπριες επιδόσεις και τέταρτη θέση στη γενική κατάταξη για τον Ναυτικό Όμιλο Πάφου

Ο Ναυτικός Όμιλος Πάφου ολοκλήρωσε με ιδιαίτερα θετικό απολογισμό την παρουσία του στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Ανδρών - Γυναικών 2026, το οποίο διεξήχθη από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη διάρκεια της χρονιάς, ο παφιακός σύλλογος κατέλαβε την 4η θέση στη γενική κατάταξη με 195 βαθμούς, κατακτώντας συνολικά 14 μετάλλια (7 χρυσά, 2 αργυρά και 5 χάλκινα).

Ο Όμιλος συμμετείχε με αποστολή 13 κολυμβητών και κολυμβητριών, εκ των οποίων οι εννέα εξασφάλισαν συμμετοχή σε τελικούς.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια των αγώνων ήταν η Μαρία Εροχίνα, η οποία κατέκτησε τέσσερα χρυσά μετάλλια στα 50μ., 100μ. και 200μ. πρόσθιο, καθώς και στα 200μ. μικτή ατομική. Ξεχώρισε επίσης με δύο νέες παγκύπριες επιδόσεις στα 100μ. και 200μ. πρόσθιο.

Εξαιρετική ήταν και η παρουσία της Αγαθής Μανώλη, η οποία ανέβηκε τέσσερις φορές στο βάθρο, κατακτώντας δύο χρυσά μετάλλια στα 200μ. πεταλούδα και 400μ. μικτή, ένα αργυρό στα 200μ. μικτή ατομική και ένα χάλκινο στα 100μ. πεταλούδα.

Ο Χρήστος Μανώλη πρόσθεσε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα, ενώ κατέκτησε δύο χάλκινα στα 200μ. ελεύθερο και 100μ. πεταλούδα.

Ο Βασίλης Χαλβατζής Γουέιτ συνέβαλε στη συγκομιδή με ένα αργυρό στα 100μ. πεταλούδα και ένα χάλκινο στα 200μ. πεταλούδα. Σημαντική ήταν και η παρουσία του Ναυτικού Ομίλου Πάφου στις σκυταλοδρομίες, με τρία χάλκινα μετάλλια στα 4Χ100μ. ελεύθερο ανδρών, 4Χ200μ. ελεύθερο γυναικών και 4Χ100μ. μικτή γυναικών.

Αξιόλογες εμφανίσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΝΟΠ πραγματοποίησαν επίσης οι Αλέξανδρος Καρυπίδης, Lara Richwesz, Γιώργος Ονησιφόρου, Elizaveta Nikolaeva και Όλγα Μανώλη, οι οποίοι εξασφάλισαν συμμετοχές και διακρίσεις σε τελικούς αγωνισμάτων.

Στην ανακοίνωσή του, ο Ναυτικός Όμιλος Πάφου ευχαρίστησε όλους τους αθλητές που εκπροσώπησαν τον σύλλογο, μεταξύ αυτών τους Δημήτρη και Χρήστο Παπανικόλα, την Ελευθερία Αντωνίου και τον Αριστοτέλη Κιουρτζίδη, ενώ συνεχάρη ιδιαίτερα τον προπονητή Πέτρο Βαλιάντη για την καθοδήγηση και τη συμβολή του στις επιτυχίες της ομάδας.