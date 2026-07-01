Απόπειρα γυναικοκτονίας στη Λεμεσό: Η επίσημη απάντηση της Αστυνομίας για την τραγωδία και την ψυχική υγεία των μελών της

Τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε χθες, με τον गंभीर τραυματισμό γυναίκας από τα πυρά του αστυνομικού συζύγου της και την επακόλουθη αυτοκτονία του ίδιου, εκφράζει μέσω επίσημης ανακοίνωσής της η Αστυνομία Κύπρου. Η ηγεσία της Δύναμης στρέφει τη σκέψη της στη γυναίκα που δίνει αυτή την ώρα τη μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, καθώς και στην οικογένειά της που βιώνει ώρες αγωνίας.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία ξεκαθαρίζει πως η υπόθεση βρίσκεται υπό πλήρη και ενδελεχή ποινική διερεύνηση, καθιστώντας σαφές ότι οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση επί των πραγματικών περιστατικών ή των συνθηκών του εγκλήματος κρίνεται ως πρόωρη και επικίνδυνη για το ανακριτικό έργο. Για τον λόγο αυτό, σημειώνεται ότι δεν θα υπάρξει κανένας περαιτέρω σχολιασμός μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Παράλληλα, απαντώντας σε δημόσιες αναφορές που είδαν το φως της δημοσιότητας, η Αστυνομία σπεύδει να διευκρινίσει ότι τα ζητήματα ψυχικής υγείας και ευημερίας του προσωπικού της δεν αφήνονται στην τύχη τους. Όπως αναφέρεται, λειτουργεί θεσμοθετημένος Κλάδος Στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στελεχωμένος με εγγεγραμμένους ψυχολόγους, ο οποίος παρέχει ψυχολογική βοήθεια και εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης, ενώ ενεργοποιούνται άμεσα όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες προστασίας όταν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Η Δύναμη καταλήγει ότι τα ακριβή δεδομένα θα φωτιστούν αποκλειστικά μέσα από την εν εξελίξει έρευνα, διαβεβαιώνοντας πως θα συνεχίσει να ενεργεί με διαφάνεια και υπευθυνότητα.