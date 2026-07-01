Απόπειρα γυναικοκτονίας στη Λεμεσό: Γνώριζαν στην Αστυνομία για τον εθισμό του 55χρονου στον τζόγο – Η φιλική νουθεσία πριν την τραγωδία

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας σε σχέση με την απόπειρα γυναικοκτονίας που διαπράχθηκε το πρωί της Τρίτης, στη Λεμεσό, στο Ζακάκι. Οι ανακριτές επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων που προηγήθηκαν, τόσο το επίμαχο πρωινό αλλά και τις προηγούμενες ημέρες. Σημαντικό ζήτημα για την εξιχνίαση της υπόθεσης, κατά πόσο υπήρχε προμελέτη από τον 55χρονο αστυνομικό ή αν υπήρξε κάποιο περιστατικό τις τελευταίας στιγμής. Βασικό «εργαλείο» των ερευνών της Αστυνομίας αποτελούν οι καταθέσεις που ξεκίνησαν ήδη να λαμβάνονται από το περιβάλλον του ζεύγους, αλλά και εντός της ίδιας της αστυνομικής δύναμης και ειδικά με συναδέλφους που υπηρετούσαν στο ίδιο πόστο.

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Αν και ακόμα είναι εξαιρετικά νωρίς και η Αστυνομία δεν επιβεβαιώνει το οτιδήποτε σε σχέση με το κίνητρο, η πορεία των ερευνών δείχνει ότι στο μικροσκόπιο βρίσκονται σοβαρά οικονομικά προβλήματα και οικονομικές διαφορές που είχε το ζευγάρι. Τα πιο πάνω φέρεται να σχετίζονται με ζητήματα τζόγου (δεν αφορά μόνο τον αυτόχειρα), ενώ το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πληροφορίες ότι η μεταξύ τους σχέση δεν βρισκόταν σε καθόλου καλή κατάσταση και για άλλα ζητήματα. Επιπλέον, ένα από τα βασικά ζητήματα που καλείται να διαλευκάνει η Αστυνομία σχετίζεται με μεγάλο χρηματικό ποσό που είχε εξασφαλίσει από την εργασία της η 46χρονη πρόσφατα, και εξετάζεται αν αποτέλεσε και την αιτία έξαρσης τής μεταξύ τους διαμάχης.

Ταυτόχρονα, από το εργασιακό περιβάλλον του 55χρονου αστυνομικού υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες. Από τη μία, φαίνεται ότι στις καταθέσεις τους αστυνομικοί που εργάζονταν μαζί του να αναφέρουν ότι δεν παρουσίασε οποιαδήποτε περίεργη ή διαφορετική συμπεριφορά, αλλά υπάρχουν και αναφορές για κάποια πρόσφατα προβλήματα που είχε, συνεπεία εθισμού σε τζόγο. Το τελευταίο, μάλιστα, φαίνεται να κινητοποίησε και ανώτατο αξιωματικό της Δύναμης. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ο εν λόγω αξιωματικός κάλεσε πριν από μερικές μόλις μέρες τον 55χρονο για να του μιλήσει σχετικά με τις πληροφορίες που είχε. Εκεί, προσπάθησε να τον νουθετήσει και να τον συνετίσει, μεταφέροντάς του τις πληροφορίες που έφτασαν κοντά του. Σημειώνεται ότι αυτή η συνάντηση, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε κυρίως φιλικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και όχι υπηρεσιακή μορφή, ενώ τα μέχρι εκείνη τη στιγμή γεγονότα δεν δικαιολογούσαν περαιτέρω ενέργειες εκ μέρους του αξιωματικού.

Η οικογένεια της 46χρονης

«Η μητέρα μου είναι ζωντανή και δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της», αναφέρει ο γαμπρός της 46χρονης σε ανάρτησή του, τονίζοντας ότι η οικογένεια βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της και πιστεύει πως θα τα καταφέρει. Παράλληλα, διαψεύδει τα σενάρια που διακινούνται για οικονομικά προβλήματα ή τρίτα πρόσωπα, υπογραμμίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως σημειώνει, μόνο η οικογένεια γνωρίζει τι συνέβαινε μέσα στο σπίτι, αναφέροντας πως η μητέρα του βίωνε επί χρόνια ψυχολογική βία, φόβο και έλεγχο. Κάλεσε, επίσης, το κοινό να σεβαστεί την ιδιωτικότητα της οικογένειας, και να αφήσει τις Αρχές να ολοκληρώσουν τις έρευνες. Σημειώνεται πάντως ότι η Αστυνομία δήλωσε επανειλημμένως ότι ενώπιόν της δεν υπήρχαν καταγγελίες ή αναφορές για ενδοοικογενειακή βία.