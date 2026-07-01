Μουσιούττας: Μέσα Ιουλίου το νομοσχέδιο για το συνταξιοδοτικό

Σκοπός είναι να μπορέσουμε μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου να δώσουμε το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού στους κοινωνικούς εταίρους έτσι ώστε «να ξεκινήσει η ουσιαστική και συνεχής συζήτηση» του, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας.

Κληθείς, πριν από τη συνάντηση του με το ΔΣ του ΕΒΕ Λευκωσίας, στα γραφεία του ΚΕΒΕ, να αναφέρει αν η συζήτηση θα συνεχιστεί εντός Καλοκαιριού, ο κ. Μουσιούττας απάντησε καταφατικά λέγοντας ότι στόχος είναι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο το νομοσχέδιο να κατατεθεί στη Βουλή.

Πρέπει μέσα στους δυόμισι μήνες που μεσολαβούν μέχρι να κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή «να βρούμε συγκλίσεις - αν μπορέσουμε - για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε», υπογράμμισε.

Ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι η αλλαγή πορείας που έγινε – και αντί το νομοσχέδιο να κατατεθεί τον Ιούλιο στη Βουλή, θα κατατεθεί τον Σεπτέμβριο – «ήταν για να δοθεί χρόνος στον διάλογο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα προχωρήσουμε».

Ο κ. Μουσιούττας εξέφρασε την ελπίδα «τον Σεπτέμβρη να είναι όλα συμφωνημένα», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι αν δεν συμβεί αυτό, «μέχρι το σημείο που θα έχουμε φτάσει θα προχωρήσουμε και η συζήτηση θα συνεχιστεί στο Κοινοβούλιο».

Σε παρατήρηση ότι ο χρόνος συζήτησης θα είναι περιορισμένος λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν τον χρόνο του καλοκαιριού και να συζητήσουν και σε πιο χαλαρή ατμόσφαιρα, ίσως και σε άτυπα δείπνα εργασίας που βοηθούν πολύ, όπως είπε.

«Θεωρώ ότι χρόνος υπάρχει. Φτάνει όλοι να νιώσουμε ότι πρέπει να προχωρήσει το συντομότερο», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί να συνεχίζεται επ’ άπειρο ο διάλογος».

«Μακάρι να τα συμφωνήσουμε όλα και πολύ πιο γρήγορα να μπορέσουμε να πάμε και διακοπές και να είναι και το νομοσχέδιο έτοιμο για τη Βουλή», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν ο διάλογος θα αφορά και τον πρώτο (Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων) αλλά και τον δεύτερο πυλώνα (Ταμεία Προνοίας) του συνταξιοδοτικού, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι συζητούνται και οι δύο πυλώνες και θα συνεχιστεί η συζήτηση.

Ανέφερε ότι οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν να υπάρξουν αποφάσεις και για το δεύτερο πυλώνα, «ταυτόχρονα με την προώθηση των συζητήσεων για τον πρώτο πυλώνα».

Ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι θα ξεκαθαρίσουν τον πρώτο πυλώνα και θα γίνεται παράλληλα συζήτηση για τον δεύτερο και πρόσθεσε πως «αν υπάρχει περιθώριο και για τον δεύτερο πυλώνα, εκεί θα είμαστε για να τον προχωρήσουμε τάχιστα».

«Πάντως συζήτηση γίνεται και για το δεύτερο σε τακτά χρονικά διαστήματα» στην τεχνική Επιτροπή, κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ