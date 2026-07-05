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Κλειστός ο δρόμος Κονιών μέχρι τις 19 Ιουλίου :Λίγη ακόμη υπομονή, αναφέρει ο Δημαρχεύων Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, ενημερώνει τους δημότες ότι ο δρόμος των Κονιών θα παραμείνει κλειστός από την Πέμπτη 9 Ιουλίου έως και το Σάββατο 19 Ιουλίου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι τελευταίες εργασίες του έργου.

Όπως αναφέρει, οι εργασίες επικεντρώνονται κυρίως στο σημείο του γεφυριού, όπου απαιτείται περισσότερος χρόνος για την ασφαλή και ορθή ολοκλήρωσή τους.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο δρόμος θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ως αμφίδρομος, βελτιώνοντας σημαντικά τη διακίνηση των πολιτών και την οδική σύνδεση της περιοχής.

Ο κ. Ονησιφόρου αναγνωρίζει ότι οι εργασίες και η παράταση της διακοπής της κυκλοφορίας έχουν προκαλέσει ταλαιπωρία στους κατοίκους και στους διερχόμενους οδηγούς, εκφράζοντας τη λύπη του για την αναστάτωση.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες για λίγη ακόμη υπομονή και κατανόηση, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η ασφαλής ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου υποδομής που θα εξυπηρετεί καθημερινά όλους τους δημότες.

 Ο Δήμος Πάφου ευχαριστεί τους πολίτες για τη συνεργασία και τη στήριξή τους κατά τη διάρκεια των εργασιών, επισημαίνοντας ότι η ολοκλήρωση του έργου βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

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