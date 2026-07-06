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Η ΕΤΑΠ Πάφου καλωσορίζει την επανέναρξη των πτήσεων της AEGEAN στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου καλωσορίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την επανέναρξη των πτήσεων της AEGEAN από και προς την Πάφο, με την πρώτη πτήση να πραγματοποιείται προχθές, Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΑΠ η επαναφορά της AEGEAN στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την αεροπορική συνδεσιμότητα της επαρχίας και ενισχύει περαιτέρω την προσβασιμότητα της Πάφου τόσο από την Ελλάδα όσο και από σημαντικές αγορές του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα, η νέα σύνδεση Αθήνα-Πάφος προσφέρει τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις, δημιουργώντας πρόσθετες επιλογές για το επιβατικό κοινό και τους επισκέπτες.

Παράλληλα, μέσω του δικτύου της AEGEAN από την Αθήνα, η Πάφος αποκτά ενισχυμένη πρόσβαση σε σημαντικές χώρες-πηγές τουρισμού, όπως η Γερμανία, οι Σκανδιναβικές χώρες και άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Η ΕΤΑΠ Πάφου θεωρεί ότι η παρουσία της AEGEAN στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης της επαρχίας, στη διεύρυνση των αεροπορικών επιλογών και στην περαιτέρω ανάδειξη της Πάφου ως ενός ποιοτικού και ανταγωνιστικού προορισμού.

Η ΕΤΑΠ Πάφου καλωσορίζει θερμά την AEGEAN στην Πάφο και εκφράζει την ελπίδα ότι στο άμεσο μέλλον η αεροπορική εταιρεία θα επεκτείνει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα και τις προοπτικές της περιοχής.

Η ΕΤΑΠ Πάφου και οι φορείς που την απαρτίζουν είναι σε ετοιμότητα να υλοποιήσουν κοινές δράσεις με την Aegean ώστε η αεροπορική εταιρεία να αναπτυχθεί και να εδραιωθεί στο διεθνές αεροδρόμιο Πάφου.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

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