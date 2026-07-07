Νεαροί κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιά σε ελαστικά στη Γερμασόγεια - Σε εξέλιξη έρευνες για ταυτοποίησή τους (βίντεο)

Ομάδα νεαρών με καλυμμένα τα πρόσωπά τους έβαλε φωτιά σε ελαστικά στη Γερμασόγεια και τράπηκε σε φυγή πριν από την άφιξη της Αστυνομίας. Οι Αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ εξετάζουν βίντεο και άλλα τεκμήρια για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει ομάδα νεαρών με καλυμμένα τα πρόσωπά τους να βάζει φωτιά σε ελαστικά στη Γερμασόγεια, με την Αστυνομία να διερευνά την υπόθεση και να αναζητεί τους εμπλεκομένους.

Ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, δήλωσε ότι, όπως φαίνεται και στα σχετικά βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, ομάδα νεαρών με καλυμμένα τα πρόσωπά της με κουκούλες άναψε φωτιά σε ελαστικά, τα οποία πυρπόλησε στο οδόστρωμα.

Όπως ανέφερε, η Αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα και περίπολα έσπευσαν στη σκηνή, ωστόσο με την άφιξή τους οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή.

Πρόσθεσε ότι οι εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ θα παραληφθούν επιπρόσθετα τεκμήρια από την περιοχή, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Ερωτηθείς κατά πόσο το περιστατικό συνδέεται με οπαδικά κίνητρα ή με το γεγονός ότι οι νεαροί πρόκειται να καταταγούν στον στρατό, ο κ. Κυριάκου ανέφερε ότι όλα τα ενδεχόμενα διερευνώνται.

Σημείωσε ότι οι εξετάσεις στην περιοχή συνεχίζονται και αναζητούνται περαιτέρω τεκμήρια, ώστε να καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση των προσώπων, προσθέτοντας ότι η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της νεανικής παραβατικότητας.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού εφαρμόζει επιχειρησιακό σχέδιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της νεανικής παραβατικότητας.

Δείτε το βίντεο: