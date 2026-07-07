«Με βολιδοσκόπησαν για την κυβέρνηση, αλλά αρνήθηκα»: Όσα είπε η Έλενα Κούσιου Χατζηδημητρίου (ηχητικό)

Την προσήλωση του Δημοκρατικού Συναγερμού στον ρόλο της υπεύθυνης αντιπολίτευσης, την απόρριψη οποιουδήποτε ενδεχομένου συμμετοχής στην κυβέρνηση, αλλά και την ανάγκη για ξεκάθαρο σχεδιασμό στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας, υπογράμμισε η νέα αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Έλενα Κούσιου Χατζηδημητρίου, μιλώντας στον Πολίτη 107,6 & 97,6» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη.

Η κ. Κούσιου ανέφερε ότι, παρά τα νέα της καθήκοντα, θα συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα της δικηγόρου, διαβεβαιώνοντας πως θα παραμένει στη διάθεση του κόμματος όποτε χρειαστεί.

«Όποτε χρειαστεί το κόμμα φυσικά. Από εκεί και πέρα, σίγουρα θα προχωρήσω και με την εργασία μου ως δικηγόρος», ανέφερε.

Ερωτηθείσα αν ο διορισμός της αποτελεί επιβράβευση για την παρουσία της στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, απάντησε πως η προσπάθεια όλων των υποψηφίων αναγνωρίστηκε από την ηγεσία του κόμματος.

«Όλοι οι υποψήφιοι δουλέψαμε, βοηθήσαμε το κόμμα μας και δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ίσως και να μέτρησε αυτό. Βλέπουμε έναν ΔΗΣΥ σε συνεχή ανανέωση, που θέλει να αξιοποιήσει όλα τα στελέχη. Νομίζω όλοι μπορούμε να παραδεχθούμε ότι στην προεκλογική περίοδο πρώτα ήταν το κόμμα και μετά οποιοσδήποτε άλλος. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναγνωρίζει την προσπάθεια», είπε.

Αναφερόμενη στις πληροφορίες περί πρότασης συμμετοχής της στην κυβέρνηση, η κ. Κούσιου Χατζηδημητρίου επιβεβαίωσε ότι υπήρξε σχετική βολιδοσκόπηση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η απάντησή της δεν μπορούσε να είναι διαφορετική.

«Οποιαδήποτε βολιδοσκόπηση και να είχε γίνει, εφόσον η δική μου παράταξη παραμένει στην αντιπολίτευση, οποιαδήποτε απάντηση δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετική, εκτός από μια ευγενική άρνηση», ανέφερε.

Παραδέχθηκε, πάντως, ότι σκέφθηκε το ενδεχόμενο.

«Όταν πρόκειται για μια θέση από την οποία μπορείς να βοηθήσεις τους συμπολίτες σου, δεν μπορείς ελαφρά τη καρδία να πεις όχι», είπε, διευκρινίζοντας όμως ότι «η απάντησή μου παραμένει η ίδια. Είναι κομματική».

Αναφερόμενη στο μήνυμα που θέλει να εκπέμψει ο Δημοκρατικός Συναγερμός προς την κοινωνία, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος τόνισε ότι ο ΔΗΣΥ θα συνεχίσει να ασκεί υπεύθυνη αντιπολίτευση.

«Είναι ένα υπεύθυνο κόμμα που δουλεύει με συνέπεια, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και θα συνεχίσει να το κάνει. Όπου υπάρχουν προβληματισμοί θα τους τεκμηριώνουμε, ενώ όπου υπάρχουν σωστές αποφάσεις θα τις αναγνωρίζουμε. Αυτό είναι το μήνυμα που θα συνεχίσει να δίνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ότι είναι μια υπεύθυνη αντιπολίτευση», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά τα νέα της καθήκοντα, είπε ότι βασική της προτεραιότητα είναι η σαφής επικοινωνία των θέσεων του κόμματος και η διατήρηση της επαφής με τους πολίτες.

«Μέσα στα καθήκοντα της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου είναι να επικοινωνεί με σαφήνεια τις θέσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού, να ενημερώνει τους πολίτες για τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις του κόμματος και να συμμετέχει στον δημόσιο διάλογο πάντοτε τεκμηριωμένα και με υπευθυνότητα», ανέφερε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι επιθυμεί να διατηρήσει την άμεση επαφή που απέκτησε με την κοινωνία κατά την προεκλογική περίοδο.

«Εφόσον είχα την τιμή και την ευκαιρία μέσα από την προεκλογική να έρθω κοντά με τον κόσμο, είναι κάτι το οποίο θέλω να κρατήσω και να συνεχίσω», είπε.

Κληθείσα να σχολιάσει την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών προς τα πολιτικά κόμματα, υποστήριξε ότι η πολιτική οφείλει να ακούσει τα μηνύματα της κοινωνίας.

«Υπάρχει πολυφωνία στην κοινωνία μας. Η δουλειά μας είναι να ακούσουμε αυτή την πολυφωνία και να προσαρμοστούμε σε αυτά που ακούμε, χωρίς όμως να αφήνουμε πίσω τις αρχές και τις θέσεις μας», σημείωσε.

Αναφερόμενη στην ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, η κ. Κούσιου Χατζηδημητρίου υπογράμμισε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν αμφισβητεί τη σημασία του έργου ούτε την ανάγκη ολοκλήρωσης της μελέτης βιωσιμότητας, αλλά ζητά σαφή σχεδιασμό.

«Δεν είναι θέμα διαφωνίας ή συμφωνίας. Είναι ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός λέει πως χρειάζεται σοβαρή διαχείριση ενός έργου τέτοιας εμβέλειας και σημασίας. Είναι έργο στρατηγικής, ενεργειακής και γεωπολιτικής διάστασης και γι' αυτό χρειάζεται πλήρης τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση», ανέφερε.

Όπως είπε, ο προβληματισμός του ΔΗΣΥ αφορά τα αντιφατικά μηνύματα που εκπέμπονται γύρω από το έργο.

«Χρειαζόμαστε έναν υπεύθυνο σχεδιασμό. Οι αποφάσεις πρέπει να βασίζονται σε δεδομένα και όχι σε απλές δηλώσεις», τόνισε.

Ερωτηθείσα αν η κυβέρνηση καθυστερεί αδικαιολόγητα, απάντησε ότι δεν αποδίδει ευθύνες για τον χρόνο ολοκλήρωσης της μελέτης, αλλά ζητά καθαρή εικόνα για τα επόμενα βήματα.

«Δεν είναι θέμα να αποδώσουμε ευθύνες για καθυστέρηση. Είναι ένα τόσο σύνθετο διακρατικό έργο που χρειάζεται χρόνο. Το θέμα είναι να δούμε ποια είναι η σημερινή στρατηγική μας και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τη λήψη αποφάσεων», ανέφερε.

Τέλος, απέρριψε τις αιτιάσεις ότι οι παρεμβάσεις του ΔΗΣΥ υπαγορεύονται από προεκλογικές σκοπιμότητες ενόψει του 2028, υπογραμμίζοντας ότι η ηλεκτρική διασύνδεση αποτελεί έργο εθνικής σημασίας.

«Η Κύπρος παραμένει ενεργειακά απομονωμένη. Η διασύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Θεωρούμε ότι αυτό το έργο πρέπει να προχωρήσει, αλλά να προχωρήσει σωστά, ώστε να μην επιβαρυνθεί κανείς και να μη φτάσουμε σε αδιέξοδο. Αυτό θα ήταν τραγικό για όλους», κατέληξε.