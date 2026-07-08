Έργα καθημερινότητας στην Πάφο: Καθαρισμοί, νέοι χώροι στάθμευσης και επανέναρξη ασφαλτοστρώσεων

Ο Δήμος Πάφου προχωρά στην υλοποίηση σειράς παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης,σύμφωνα με τον Δημαρχεύοντα Άγγελο Ονησιφόρου.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, συνεχίζονται οι εντατικοί καθαρισμοί σε όλες τις περιοχές του Δήμου, με ιδιαίτερη έμφαση στην τουριστική ζώνη, στις κεντρικές νησίδες και στους κυκλικούς κόμβους, με σκοπό τη διατήρηση ενός καθαρού και ευπρεπούς αστικού περιβάλλοντος για κατοίκους και επισκέπτες.

Παράλληλα, ο Δήμος προχωρά στην αξιοποίηση δημοτικών χώρων που μέχρι σήμερα παρέμεναν ανεκμετάλλευτοι.

Συγκεκριμένα, στον χώρο πίσω και στο πλάι του καταστήματος Σκλαβενίτης στην Κάτω Πάφο δημιουργούνται τουλάχιστον 40 νέες θέσεις στάθμευσης, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του χρόνιου προβλήματος στάθμευσης που καταγράφεται στην περιοχή.

Εξάλλου, από τις 11 Ιουλίου επαναρχίζουν, προσθέτει ο κ.Ονησιφόρου οι εργασίες ασφαλτόστρωσης από την ανάδοχο εταιρεία, με στόχο τη σταδιακή αναβάθμιση του οδικού δικτύου και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Πάφου, οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι συνεχίζεται η προσπάθεια για την υλοποίηση και άλλων έργων, με έμφαση στη συνεργασία, την υπευθυνότητα και την ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών.