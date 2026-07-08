Από την αποξένωση στο ΝΑΤΟ

Του Γιουσούφ Κανλί

Η Σύνοδος Κορυφής της Άγκυρας δεν βελτίωσε απλώς το πολιτικό κλίμα μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντικατοπτρίζει έναν πολύ ευρύτερο μετασχηματισμό που συντελείται εντός του ίδιου του NATO, καθώς η Συμμαχία προσαρμόζεται σε αυτό που μοιάζει όλο και περισσότερο με έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο. Η παρατεταμένη αντιπαράθεση της Ρωσίας με τη Δύση επανέφερε την εδαφική άμυνα ως την πρωταρχική προτεραιότητα του NATO, επαναπροσδιορίζοντας παράλληλα τους στρατηγικούς ρόλους των επιμέρους συμμάχων. Η Πολωνία έχει αναδειχθεί στο κεντρικό προκεχωρημένο μέτωπο της Συμμαχίας απέναντι στον ρωσικό επεκτατισμό. Η Νορβηγία, στον Ύπατο Βορρά, και η Τουρκία, σε Μαύρη Θάλασσα, Ανατολική Μεσόγειο, Καύκασο και Μέση Ανατολή, έχουν ανακτήσει ανανεωμένη σημασία ως δυνάμεις των πτερύγων σε ένα ολοένα και πιο αμφισβητούμενο περιβάλλον ασφάλειας.

Αυτό το αναδυόμενο «NATO 3.0» δεν αποτελεί απλώς μια επιστροφή στις συνήθειες του Ψυχρού Πολέμου. Είναι μια πιο κατακερματισμένη συμμαχία, που καθοδηγείται από τον επιμερισμό των βαρών και εκτείνεται σε περιφερειακό επίπεδο, στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες προσδοκούν από τους Ευρωπαίους συμμάχους να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική τους άμυνα, την ώρα που η Ουάσιγκτον στρέφει περισσότερη στρατηγική προσοχή και στρατιωτικούς πόρους προς τον μακροπρόθεσμο ανταγωνισμό με την Κίνα στον Ινδο-Ειρηνικό. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η γεωγραφία, η στρατιωτική ισχύς, η αμυντική βιομηχανική παραγωγή και η περιφερειακή εμβέλεια έχουν μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Η Τουρκία διαθέτει και τα τέσσερα.

Στο πλαίσιο αυτού του εξελισσόμενου στρατηγικού πλαισίου, η Τουρκία έχει γίνει σημαντικά πιο πολύτιμη από ό,τι φαινόταν πριν από λίγα μόλις χρόνια. Αντί να βλέπει την Άγκυρα κυρίως μέσα από το πρίσμα των διαφωνιών για τη Συρία, το σύστημα αεράμυνας S-400 ή τις κυρώσεις CAATSA, η Ουάσιγκτον βλέπει όλο και περισσότερο μια χώρα που ελέγχει την πρόσβαση του NATO στη Μαύρη Θάλασσα, διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό της Συμμαχίας, έχει αναπτύξει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αμυντικές βιομηχανίες της Ευρώπης και διατηρεί διπλωματικούς διαύλους ταυτόχρονα με την Ουκρανία, τη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή και τον Καύκασο. Ως εκ τούτου, η λογική που στηρίζει τη διμερή σχέση άρχισε να αλλάζει. Η στρατηγική χρησιμότητα αντικαθιστά σταδιακά την πολιτική δυσαρέσκεια ως ο κυρίαρχος παράγοντας που διαμορφώνει την αμερικανική πολιτική έναντι της Τουρκίας.

Αυτή η επανεκτίμηση αντιπροσωπεύει μια αξιοσημείωτη απόκλιση από την τροχιά της περασμένης δεκαετίας. Οι τουρκοαμερικανικές σχέσεις είχαν εγκλωβιστεί σε έναν κύκλο επαναλαμβανόμενων κρίσεων που διάβρωναν σταθερά μία από τις σημαντικότερες διμερείς εταιρικές σχέσεις του NATO. Οι βαθιές διαφωνίες για τη Συρία —ιδίως η στρατιωτική συνεργασία της Ουάσιγκτον με κουρδικές ένοπλες ομάδες, τις οποίες η Άγκυρα θεωρεί τρομοκρατικές οργανώσεις και τις οποίες οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαρακτηρίσει ως τρομοκρατικές οντότητες σε άλλα πλαίσια— σε συνδυασμό με την απόκτηση από την Τουρκία του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400, την αποπομπή της από το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 Joint Strike Fighter, την επιβολή κυρώσεων CAATSA και την ολοένα και πιο συγκρουσιακή πολιτική ρητορική, οδήγησαν σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους στις διμερείς σχέσεις από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Παρά τις εντάσεις αυτές, η σχέση δεν κατέρρευσε ποτέ εντελώς. Ο διπλωματικός διάλογος συνεχίστηκε, οι δίαυλοι μεταξύ των στρατιωτικών επιτελείων παρέμειναν ανοιχτοί και οι δύο χώρες διατήρησαν την επιχειρησιακή τους συνεργασία εντός του NATO. Ωστόσο, η στρατηγική εμπιστοσύνη που στήριζε επί μακρόν τη συμμαχία μειωνόταν σταθερά. Αντί να επιδιώκουν φιλόδοξους κοινούς στόχους, η Άγκυρα και η Ουάσιγκτον βρέθηκαν όλο και περισσότερο να διαχειρίζονται διαδοχικές διαφορές, με την πρόληψη κρίσεων να αντικαθιστά τη στρατηγική εταιρική σχέση ως το καθοριστικό χαρακτηριστικό της σχέσης.

Η Σύνοδος Κορυφής του NATO στην Άγκυρα υποδηλώνει ότι αυτή η παρατεταμένη περίοδος αποξένωσης ενδέχεται τώρα να δίνει τη θέση της σε κάτι θεμελιωδώς διαφορετικό. Το κατά πόσον κάθε δέσμευση που ανακοινώθηκε από τους προέδρους Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα επιβιώσει τελικά από τις νομοθετικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες της Ουάσιγκτον παραμένει αβέβαιο. Αυτό που φαίνεται ήδη σαφές, ωστόσο, είναι ότι και οι δύο κυβερνήσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το στρατηγικό κόστος της διαρκούς αντιπαράθεσης υπερτερεί πλέον των πολιτικών κινδύνων που συνδέονται με την ανοικοδόμηση της συνεργασίας. Επομένως, η σημασία της συνόδου κορυφής δεν έγκειται μόνο στις ανακοινώσεις που παρήγαγε, αλλά και στη στρατηγική φιλοσοφία που αποκάλυψε.

Αντί να αναμοχλεύουν συσσωρευμένα παράπονα, ο Τραμπ και ο Ερντογάν έδωσαν έμφαση στα κοινά συμφέροντα, την αμυντική συνεργασία, την περιφερειακή σταθερότητα και την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο ηγετών. Η γλώσσα τους αντανακλούσε μια σχέση που διαμορφώνεται όλο και περισσότερο από τη γεωπολιτική αναγκαιότητα παρά από την ιδεολογική συνάφεια. Αντικατοπτρίζει επίσης τις πραγματικότητες ενός νέου συμμαχικού περιβάλλοντος, στο οποίο το NATO χρειάζεται τη γεωγραφική θέση, το στρατιωτικό βάρος και τη βιομηχανική ικανότητα της Τουρκίας, ενώ η Τουρκία χρειάζεται πρόσβαση σε προηγμένη δυτική αμυντική τεχνολογία για να διατηρήσει τη δική της στρατηγική αυτονομία.

Ένας μεταβαλλόμενος στρατηγικός χάρτης

Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετέβαλε ριζικά την αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης. Η Μαύρη Θάλασσα βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο των υπολογισμών του NATO και ο έλεγχος των Τουρκικών Στενών από την Άγκυρα βάσει της Συνθήκης του Μοντρέ έχει αποκτήσει ανανεωμένη στρατηγική αξία. Η ικανότητα της Άγκυρας να διατηρεί διάλογο τόσο με το Κίεβο όσο και με τη Μόσχα, παραμένοντας παράλληλα εντός της δομής της δυτικής συμμαχίας, αύξησε περαιτέρω τη διπλωματική της σημασία. Λίγα μέλη του NATO διαθέτουν αυτόν τον συνδυασμό γεωγραφίας, στρατιωτικής επιρροής και πολιτικής πρόσβασης.

Στο βόρειο άκρο της Συμμαχίας, η Νορβηγία έχει αποκτήσει κεντρικό ρόλο στη στάση του NATO στον Ύπατο Βορρά, καθώς η ασφάλεια στην Αρκτική, η ρωσική ναυτική δραστηριότητα και η άμυνα του Βόρειου Ατλαντικού επανέρχονται στο προσκήνιο της στρατηγικής. Στο κέντρο, η Πολωνία έχει γίνει το κύριο χερσαίο μέτωπο της αποτρεπτικής στάσης του NATO έναντι της Ρωσίας. Στη νότια πτέρυγα, η Τουρκία κατέχει μια εξίσου απαραίτητη θέση, όχι μόνο λόγω της Μαύρης Θάλασσας αλλά και λόγω της εγγύτητάς της με τη Μέση Ανατολή, τον Καύκασο, την Ανατολική Μεσόγειο και τους ενεργειακούς διαδρόμους που συνδέουν την Ευρώπη με την Ευρασία.

Αυτός ο αναδυόμενος χάρτης δίνει στην Τουρκία έναν ρόλο πολύ μεγαλύτερο από εκείνον ενός δύσκολου συμμάχου που πρέπει κανείς να διαχειριστεί. Καθιστά την Άγκυρα δομικό στοιχείο της προσαρμογής του NATO σε μια πιο επικίνδυνη διεθνή τάξη πραγμάτων. Όσο περισσότερο η Ουάσιγκτον μετατοπίζει την προσοχή της προς την Κίνα, τόσο περισσότερο χρειάζεται ικανούς περιφερειακούς συμμάχους που να μπορούν να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη στα δικά τους θέατρα επιχειρήσεων. Η στρατιωτική ικανότητα, η αμυντική βιομηχανία και η επιχειρησιακή εμπειρία της Τουρκίας μετατρέπονται, ως εκ τούτου, σε περιουσιακά στοιχεία που η Ουάσιγκτον δεν έχει πλέον την πολυτέλεια να αντιμετωπίζει ως δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με τις πολιτικές διαφωνίες.

Η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο επιτάχυνε αυτή τη λογική. Η κυβέρνησή του προσδοκά ανοιχτά από τους Ευρωπαίους συμμάχους να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος του βάρους για την ίδια την άμυνα της Ευρώπης. Η προσέγγιση αυτή δεν σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταλείπουν το NATO, αλλά σημαίνει ότι η Ουάσιγκτον επιθυμεί μια συμμαχία στην οποία οι περιφερειακές δυνάμεις θα κάνουν περισσότερα, θα ξοδεύουν περισσότερα και θα παράγουν περισσότερα. Η Τουρκία ταιριάζει σε αυτό το μοντέλο καλύτερα από πολλούς Ευρωπαίους συμμάχους. Αποτελεί ήδη μια σημαντική στρατιωτική δύναμη, έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στην αμυντική της βιομηχανία και έχει αποδείξει την προθυμία της να ενεργεί ανεξάρτητα σε πολλαπλά θέατρα επιχειρήσεων.

Σπάζοντας το αμυντικό αδιέξοδο

Πουθενά δεν ήταν πιο ορατή η αναδυόμενη επανεκκίνηση όσο στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας, του ίδιου του πεδίου που είχε αποτελέσει την κύρια πηγή διμερών τριβών κατά την προηγούμενη εξαετία. Καθήμενος δίπλα στον Ερντογάν μετά τη διμερή τους συνάντηση, ο Τραμπ δήλωσε δημόσια την πρόθεσή του να άρει τις κυρώσεις CAATSA που επιβλήθηκαν μετά την απόκτηση από την Τουρκία του συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας S-400. «Θα αφαιρέσουμε τις κυρώσεις», είπε, προσθέτοντας: «Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους».

Η δήλωση αυτή αντιπροσώπευε κάτι πολύ περισσότερο από έναν πολιτικό συμβολισμό. Σημείωσε την πιο ξεκάθαρη ένδειξη, από τότε που θεσπίστηκαν οι κυρώσεις το 2020, ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να επανεξετάσει μία από τις καθοριστικές πολιτικές της σχέσης της με την Άγκυρα. Εάν εφαρμοστεί, η χαλάρωση των κυρώσεων θα είχε συνέπειες που θα εκτείνονταν πολύ πέρα από το διπλωματικό κλίμα. Οι περιορισμοί είχαν διακόψει τη συνεργασία μεταξύ της τουρκικής και της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας, περιορίζοντας τις μεταφορές τεχνολογίας, τις εξαγωγές και τα κοινά βιομηχανικά έργα, ακριβώς τη στιγμή που και οι δύο χώρες επέκτειναν τις αμυντικές παραγωγικές τους ικανότητες.

Η άρση τους θα άνοιγε εκ νέου ευκαιρίες στην παραγωγή αεροδιαστημικής, στις τεχνολογίες πρόωσης, στα προηγμένα ηλεκτρονικά, στη συντήρηση, στα logistics και στις ολοκληρωμένες αλυσίδες εφοδιασμού του NATO. Στο πλαίσιο του NATO 3.0, αυτό έχει τεράστια σημασία. Η μελλοντική ανθεκτικότητα της Συμμαχίας θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την ανάπτυξη στρατευμάτων αλλά και από το βιομηχανικό βάθος, την παραγωγή πυρομαχικών, τις τεχνολογίες κινητήρων, τα συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), την αεράμυνα και την ικανότητα των συμμάχων να διατηρήσουν παρατεταμένη στρατιωτική πίεση. Ο αμυντικός τομέας της Τουρκίας δεν είναι πλέον περιφερειακός σε αυτή τη συζήτηση. Έχει γίνει μέρος της ευρύτερης βιομηχανικής γεωγραφίας του NATO.

Η σύνοδος κορυφής απέδωσε επίσης ένα άλλο σημαντικό βήμα. Η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε ότι θα προχωρήσει στις διαδικασίες εξαγωγής των κινητήρων General Electric F110 που προορίζονται για το εγχώριο μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς της Τουρκίας, το KAAN. Η απόφαση αυτή έχει σημασία πέρα από το ίδιο το αεροσκάφος. Η υποστήριξη του KAAN βοηθά στην ενίσχυση της νότιας πτέρυγας του NATO, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την ταχύτατα αναπτυσσόμενη αεροδιαστημική βιομηχανία της Τουρκίας να παραμείνει προσδεδεμένη στο δυτικό τεχνολογικό οικοσύστημα, αντί να επιδιώξει εναλλακτικές εταιρικές σχέσεις με τη Ρωσία ή την Κίνα.

Για την Ουάσιγκτον, αυτό δεν αποτελεί απλώς μια παραχώρηση προς την Άγκυρα. Είναι μια επένδυση στη διαχείριση της συμμαχίας. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν η Τουρκία να παραμείνει στρατιωτικά διαλειτουργική με το NATO, πρέπει να βοηθήσουν στη διατήρηση της πρόσβασης της Άγκυρας στη δυτική τεχνολογία. Ο αποκλεισμός δημιουργεί κίνητρα για στρατηγική διαφοροποίηση. Αντίθετα, η συνεργασία επιτρέπει στην Ουάσιγκτον να διαμορφώσει τον αμυντικό εκσυγχρονισμό της Τουρκίας εκ των έσω, μέσω του συστήματος της συμμαχίας.

Ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για τα F-35

Ίσως η πιο σημαντική από πολιτική άποψη εξέλιξη της συνόδου κορυφής αφορούσε το ενδεχόμενο επανέναρξης των συζητήσεων για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 Joint Strike Fighter. Ο Τραμπ απέφυγε εσκεμμένα να αναλάβει μια επίσημη δέσμευση. Όταν ρωτήθηκε αν η Τουρκία θα μπορούσε να αποκτήσει ξανά το αεροσκάφος, απάντησε ότι πρόκειται για μια απόφαση που δεν έχει ληφθεί ακόμη, περιγράφοντας το F-35 ως «μακράν το καλύτερο αεροπλάνο» και προσθέτοντας ότι είναι «σίγουρα κάτι που θα εξετάσουμε».

Η διατύπωση ήταν προσεκτική, αλλά οι πολιτικές της προεκτάσεις ήταν ξεκάθαρες. Για χρόνια, το ζήτημα των F-35 είχε ουσιαστικά εξαφανιστεί από τη διπλωματική ατζέντα. Η αποπομπή της Τουρκίας από την πολυεθνική κοινοπραξία το 2019 είχε καταλήξει να συμβολίζει την κατάρρευση της στρατηγικής εμπιστοσύνης μεταξύ της Άγκυρας και της Ουάσιγκτον. Η Σύνοδος Κορυφής της Άγκυρας δεν έλυσε αυτή τη διαφορά, αλλά μετέτρεψε κάτι που προηγουμένως θεωρούνταν πολιτικά αδύνατο σε ένα ζήτημα που είναι και πάλι ανοιχτό προς συζήτηση.

Αυτή η διάκριση έχει σημασία. Η επιστροφή της Τουρκίας στην κοινοπραξία θα απαιτούσε πολύ περισσότερα από την προεδρική καλή θέληση. Η νομοθεσία του Κογκρέσου, η πιστοποίηση του Πενταγώνου, η βιομηχανική αναδιάρθρωση μεταξύ των χωρών-εταίρων, οι έλεγχοι ασφαλείας της τεχνολογίας και οι διαπραγματεύσεις με τα μέλη της κοινοπραξίας παραμένουν απαραίτητα στοιχεία προτού συμβεί οποιαδήποτε επίσημη επανένταξη. Ωστόσο, η διπλωματία συχνά ξεκινά αλλάζοντας τις πολιτικές παραδοχές, προτού αρχίσουν να εξελίσσονται οι νομικές πραγματικότητες.

Ανοίγοντας δημόσια μια συζήτηση που ήταν ουσιαστικά κλειστή για χρόνια, ο Λευκός Οίκος μετέβαλε τις προσδοκίες όχι μόνο στην Άγκυρα αλλά και σε ολόκληρη την κοινότητα αμυντικού σχεδιασμού του NATO. Η ευρύτερη σημασία εκτείνεται πέρα από τα μαχητικά αεροσκάφη. Η διαμάχη για τα F-35 είχε γίνει το καθοριστικό σύμβολο της επιδεινούμενης στρατηγικής εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο συμμάχων. Επομένως, το εκ νέου άνοιγμα των συζητήσεων σηματοδοτεί κάτι μεγαλύτερο από μια πολιτική εξοπλισμών. Υποδηλώνει ότι η Ουάσιγκτον αξιολογεί όλο και περισσότερο την Τουρκία με βάση τις μελλοντικές απαιτήσεις της συμμαχίας και όχι τις παρελθούσες διαφωνίες γύρω από την αγορά των S-400.

Ο Ερντογάν αντέδρασε με έκδηλη αυτοπεποίθηση. Υπενθυμίζοντας τη σημαντική οικονομική συνεισφορά της Τουρκίας στο πολυεθνικό πρόγραμμα μαχητικών πριν από τον αποκλεισμό της, δήλωσε ότι πιστεύει πως τελικά θα ληφθεί μια θετική απόφαση σχετικά με το πρόγραμμα των F-35. Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι ο διμερής διάλογος εισήλθε σε μια πιο ανοιχτή και εποικοδομητική φάση υπό τον Τραμπ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η διαδικασία των κυρώσεων CAATSA θα μπορούσε να ξεπεραστεί ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως.

Το κατά πόσον μια τέτοια αισιοδοξία θα αποδειχθεί τελικά δικαιολογημένη παραμένει αβέβαιο. Εκείνο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση είναι ότι το πολιτικό κλίμα που περιβάλλει τη σχέση έχει αλλάξει δραματικά.

Από τις αξίες στα συμφέροντα

Ίσως η πιο ανθεκτική παρακαταθήκη της Συνόδου Κορυφής της Άγκυρας δεν έγκειται σε κάποια συγκεκριμένη αμυντική ανακοίνωση, αλλά στη φιλοσοφική μεταβολή που αποκάλυψε. Για δεκαετίες, οι τουρκοαμερικανικές σχέσεις πλαισιώνονταν κυρίως μέσα από τη γλώσσα των κοινών δημοκρατικών αξιών, των κοινών θεσμών και της συλλογικής δυτικής ταυτότητας. Ακόμη και όταν εμφανίζονταν διαφωνίες, οι διαδοχικές κυβερνήσεις συνέχιζαν να περιγράφουν τη συμμαχία ως μια σχέση οικοδομημένη πάνω σε κοινές πολιτικές αρχές.

Η Σύνοδος Κορυφής της Άγκυρας έδειξε ότι αυτό το αφήγημα έχει εξελιχθεί σε κάτι πιο πραγματιστικό. Κανένας από τους δύο ηγέτες δεν αφιέρωσε σημαντική προσοχή στην ιδεολογική συνάφεια. Αντίθετα, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη στρατιωτική ισχύ, τη βιομηχανική συνεργασία, την περιφερειακή σταθερότητα, τους διαδρόμους μεταφορών, την αμυντική παραγωγή και τον γεωπολιτικό συντονισμό. Η συμμαχία φαίνεται όλο και περισσότερο να εδράζεται όχι σε μια κοινή πολιτική ταυτότητα, αλλά σε συγκλίνοντα στρατηγικά συμφέροντα.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά ευρύτερες αλλαγές σε όλη τη διεθνή πολιτική σκηνή. Οι κυβερνήσεις συνεργάζονται όλο και περισσότερο επειδή αυτό προωθεί συγκεκριμένα εθνικά συμφέροντα και όχι επειδή ασπάζονται τα ίδια πολιτικά αφηγήματα. Η εξωτερική πολιτική του Τραμπ υιοθετεί ανοιχτά αυτή τη συναλλακτική λογική (transactional logic), ενώ η Άγκυρα υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η στρατηγική αυτονομία απαιτεί την ευελιξία να συνεργάζεται ταυτόχρονα με διαφορετικούς περιφερειακούς παράγοντες, ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές συνθήκες.

Υπό αυτή την έννοια, η Ουάσιγκτον και η Άγκυρα μιλούν όλο και περισσότερο την ίδια διπλωματική γλώσσα. Η στρατηγική αυτονομία, από την οπτική γωνία της Άγκυρας, δεν απαιτεί πλέον απαραίτητα απόσταση από την Ουάσιγκτον. Απαιτεί την ικανότητα να συνεργάζεται με την Ουάσιγκτον χωρίς να παραδίδει την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων. Η προσέγγιση του Τραμπ, δίνοντας έμφαση στις συναλλαγές, τα αποτελέσματα και τον επιμερισμό των βαρών, φαίνεται πιο συμβατή με αυτή την τουρκική αντίληψη σε σχέση με τη φορτισμένη με αξίες ρητορική προηγούμενων περιόδων.

Μια διαφορετική συμμαχία για μια διαφορετική εποχή

Η σχέση που αναδύεται από τη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας είναι απίθανο να μοιάζει με την τουρκοαμερικανική συμμαχία του Ψυχρού Πολέμου ή των πρώτων μεταψυχροπολεμικών χρόνων. Και οι δύο κυβερνήσεις αναγνωρίζουν ανοιχτά ότι οι διαφωνίες για τη Συρία, τη Ρωσία, την Ανατολική Μεσόγειο και την περιφερειακή πολιτική θα συνεχιστούν. Καμία πλευρά δεν αναμένει πλήρη ευθυγράμμιση πολιτικής, ούτε φαίνεται να θεωρεί μια τέτοια ευθυγράμμιση ως προϋπόθεση για τη στρατηγική συνεργασία.

Αντίθετα, και οι δύο φαίνονται έτοιμοι να στεγανοποιήσουν (compartmentalize) τις διαφωνίες τους, επεκτείνοντας παράλληλα τη συνεργασία τους εκεί όπου τα συμφέροντα σαφώς συγκλίνουν. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να φαίνεται λιγότερο κομψή από την παραδοσιακή συμμαχία που βασιζόταν σε κοινά πολιτικά αφηγήματα. Ωστόσο, μπορεί επίσης να αποδειχθεί πιο ανθεκτική. Οι συμμαχίες που θεμελιώνονται αποκλειστικά σε κοινές αξίες γίνονται συχνά ευάλωτες όταν αλλάζει η εσωτερική πολιτική σκηνή. Οι εταιρικές σχέσεις που ριζώνουν σε διαρκή στρατηγική συμφέροντα επιδεικνύουν συχνά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, επειδή η βασική τους λογική επιβιώνει από τις πολιτικές μεταβάσεις.

Το NATO 3.0, αν ο όρος πρόκειται να έχει νόημα, είναι ακριβώς αυτού του είδους η συμμαχία. Δεν είναι μια ιδεολογική κοινότητα που κινείται σε απόλυτη πολιτική αρμονία. Είναι ένα στρατηγικό δίκτυο κρατών που αντιμετωπίζουν αλληλοεπικαλυπτόμενες αλλά όχι πανομοιότυπες απειλές, εξισορροπώντας τις παγκόσμιες προτεραιότητες των ΗΠΑ, τις ευρωπαϊκές ανησυχίες για την άμυνα, τον ρωσικό επεκτατισμό, τον κινεζικό ανταγωνισμό και την περιφερειακή αστάθεια. Μέσα σε αυτό το δίκτυο, ο ρόλος της Τουρκίας είναι πολύ σημαντικός για να περιοριστεί στις αντιπαραθέσεις της περασμένης δεκαετίας.

Ως εκ τούτου, η Σύνοδος Κορυφής της Άγκυρας θα πρέπει να εκληφθεί όχι ως το τέλος της τουρκοαμερικανικής εξομάλυνσης, αλλά ως η αρχή ενός νέου στρατηγικού πλαισίου. Η πολιτική βούληση για την ανοικοδόμηση της συνεργασίας έχει γίνει πλέον ξεκάθαρη. Η πρακτική υλοποίηση αυτής της φιλοδοξίας, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από δυνάμεις που εκτείνονται πολύ πέρα από τους δύο προέδρους. Η πρώτη δοκιμασία ήταν η Άγκυρα. Η καθοριστική δοκιμασία θα είναι η Ουάσιγκτον.