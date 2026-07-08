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Ετήσια μείωση 2,7% τον Ιούνιο στις παραδόσεις μπίρας, μείωση εξαγωγών 38,3%

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2026 παραδόθηκαν συνολικά (εγχώρια αγορά, εξαγωγές) 4.716.070 λίτρα μπίρας, σε σχέση με 4.846.927 λίτρα τον Ιούνιο του 2025, καταγράφοντας μείωση 2,7%

Μείωση κατά 2,7% παρουσίασαν τον Ιούνιο του 2026 οι συνολικές παραδόσεις μπίρας από τα εργοστάσια, σε σχέση με τον περσινό Ιούνιο, λόγω της μεγάλης μείωσης των εξαγωγών κατά 31%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2026 παραδόθηκαν συνολικά (εγχώρια αγορά, εξαγωγές) 4.716.070 λίτρα μπίρας, σε σχέση με 4.846.927 λίτρα τον Ιούνιο του 2025, καταγράφοντας μείωση 2,7%.

Μείωση κατά 0,8%, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, καταγράφηκε στις παραδόσεις μπίρας στην εγχώρια αγορά τον Ιούνιο του 2026, αγγίζοντας τα 4.564.749 λίτρα.

Αντίθετα, μεγάλη μείωση κατά 38,3% σημείωσαν οι εξαγωγές μπύρας από τα κυπριακά εργοστάσια, υποχωρώντας στα 151.321 λίτρα, σε σύγκριση με 245.087 λίτρα τον περσινό Ιούνιο.

Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, οι συνολικές παραδόσεις μπίρας αυξήθηκαν κατά 7,4% ή κατά 326.421 λίτρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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