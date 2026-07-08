Υπόθεση Μ. Αββακούμ: Η υπεράσπιση κάνει λόγο για επέμβαση στους χώρους Μονής μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου 2024

Για επέμβαση στους χώρους της Μονής Αββακούμ έκανε λόγο η υπεράσπιση των κατηγορουμένων κατά τη δικάσιμο της Τετάρτης ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας που αφορά στην οικονομική πτυχή της υπόθεσης, επικαλούμενη φωτογραφίες που λήφθηκαν από την Αστυνομία τον Μάρτιο και τον Ιούλιο 2024.

Κατά τη διαδικασία έγινε αντεξέταση του λοχία της Αστυνομίας Ε.Σ., ο οποίος κατέθεσε ως τεκμήρια 215 φωτογραφίες σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Όπως ανέφερε, τις φωτογραφίες τις τράβηξε στις 9 Ιουλίου 2024 από χώρους της Μονής Αββακούμ, την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Φτερικούδι και τη Μητρόπολη Ταμασού.

Παράλληλά, το Δικαστήριο ενέκρινε ομόφωνα το αίτημα του κατηγορουμένου Πορφύριου για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής, αφού προηγουμένως εξέτασε τα οικονομικά του δεδομένα. Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος όρισε ως συνήγορό του τον Ευστάθιο Ευσταθίου.

Κατά την αντεξέταση, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου Νεκτάριου, Κωστής Ευσταθίου, ρώτησε τον μάρτυρα εάν είχε επισκεφθεί ξανά τη Μονή Αββακούμ. Ο μάρτυρας απάντησε ότι την είχε επισκεφθεί και άλλες φορές στο παρελθόν, τόσο για προσκύνημα όσο και στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων διαρρήξεων.

Ο μάρτυρας ρωτήθηκε επίσης εάν είχε ξαναδεί προηγουμένως τους πατέρες Διονύσιο και Βαρθολομαίο, οι οποίοι βρίσκονταν στους χώρους όπου πραγματοποίησε τη λήψη φωτογραφιών στις 9 Ιουλίου 2024, απαντώντας αρνητικά.

Πρόσθεσε ότι κατά τη λήψη των φωτογραφιών παρών ήταν και συνάδελφός του από τον οποίο λάμβανε οδηγίες.

Ερωτηθείς εάν κατά την επίσκεψή του στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου για τη λήψη των φωτογραφιών, η πόρτα ήταν ανοικτή και εάν υπήρχαν άλλα πρόσωπα στο εσωτερικό, ο λοχίας απάντησε ότι δεν θυμάται.

Στη συνέχεια, ο συνήγορος υπεράσπισης Κωστής Ευσταθίου, συγκρίνοντας φωτογραφίες που λήφθηκαν από την Αστυνομία τον Μάρτιο και τον Ιούλιο 2024 από τους ίδιους χώρους, υποστήριξε ότι είχε γίνει επέμβαση στους χώρους της Μονής.

«Μια φωτογραφία του Μαρτίου δείχνει πέντε πράγματα, μια φωτογραφία του Ιουλίου δείχνει 15 πράγματα. Όταν πήγε ο μάρτυρας για να φωτογραφήσει, ο χώρος ήταν διαφορετικός από τον χώρο του Μαρτίου», ανέφερε.

Κατά την αντεξέταση, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου Πορφύριου, Ευστάθιος Ευσταθίου, υπέβαλε στον μάρτυρα το ερώτημα εάν συνάδελφοί του είχαν στην κατοχή τους κλειδιά της Μονής Αββακούμ. Ο μάρτυρας απάντησε ότι δεν γνωρίζει.

Απευθυνόμενος στον μάρτυρα, ο Ευστάθιος Ευσταθίου ανέφερε πως «ο χώρος δεν ήταν ελεγχόμενος, αμόλυντος και ασφαλισμένος. Δεν μπορείτε να αποκλείσετε ότι τρίτα πρόσωπα είχαν πρόσβαση στον χώρο πριν από τη δική σας είσοδο».

Επιπλέον, η υπεράσπιση ζήτησε από το Δικαστήριο την επιστροφή των δελτίων ταυτότητας στους κατηγορουμένους, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν τις καθημερινές τους ανάγκες, παραμένοντας ωστόσο στη λίστα απαγόρευσης εξόδου (stop-list) από τη χώρα.

Η Κατηγορούσα Αρχή δεν έφερε ένσταση και εισηγήθηκε να προστεθεί στους περιοριστικούς όρους η απαγόρευση διέλευσης από τα οδοφράγματα προς τις μη ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές.

Το αίτημα έγινε δεκτό από το Δικαστήριο, το οποίο πρόσθεσε στους περιοριστικούς όρους και την απαγόρευση διέλευσης από τα οδοφράγματα.

Το Δικαστήριο όρισε τις επόμενες δικασίμους για τις 13, 20 και 22 Ιουλίου, στις 09:30.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ