Απάντηση ΥΦΥΠΕΞ Χατζηβασιλείου προς Νταβούτογλου για Κύπρο στον Economist: Έχουμε εισβολή από το 1974 - Η Τουρκία ας αποδεχθεί την πραγματικότητα

«Πρόκειται περί εισβολής από το 1974. Πρέπει να αποδεχθείτε την πραγματικότητα», τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, απευθυνόμενος στον πρώην Πρωθυπουργό της Τουρκίας, Ahmet Davutoğlu, κατά τη διάρκεια του πάνελ «Europe’s next vital steps between geopolitics, EU ambitions and EU accession», στο 30ό ετήσιο Government Roundtable του Economist, στο Λαγονήσι.

Η αντιπαράθεση σημειώθηκε, όταν ο κ. Davutoğlu εξέφρασε την άποψη πως η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο απορρέει από το Διεθνές Δίκαιο, με τον κ. Χατζηβασιλείου να τον διακόπτει ευγενικά επισημαίνοντάς του πως «πρόκειται περί εισβολής από το 1974».

Παρά την παρέμβαση της συντονίστριας Joan Hoey, Europe consultant του EIU, η οποία επιχείρησε να επαναφέρει την τάξη στη συζήτηση, ο κ. Davutoğlu επιχείρησε να επέμβει λέγοντας εκ νέου πως η «τουρκική παρουσία στην Κύπρο εδράζεται στο Διεθνές Δίκαιο, όχι όπως η Ρωσία». Ο Έλληνας Υφυπουργός Εξωτερικών ωστόσο επανήλθε τονίζοντας με σαφήνεια την ελληνική θέση, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία πραγματοποίησε παράνομη εισβολή στην Κύπρο και ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, χειροκροτούμενος από το κοινό.

Ο κ. Χατζηβασιλείου ερωτώμενος σχετικά νωρίτερα είχε εκφράσει τις ελληνικές θέσεις σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως δεν μπορεί να παραγνωρίζεται το γεγονός του casus belli αλλά και της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής εδάφους κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, υπεραμύνθηκε της πολιτικής της Διεύρυνσης της Ε.Ε. υπενθυμίζοντας τη δήλωση του Γ. Γεραπετρίτη ότι στόχος θα ήταν η ένταξη τουλάχιστον ενός νέου κράτους-μέλους, εφόσον καλύπτονται τα σχετικά κριτήρια, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. «Η Ελλάδα είναι εδώ για να βοηθήσει τις υποψήφιες χώρες στον ευρωπαϊκό δρόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Αθήνα σταθερά επιθυμεί μια Τουρκία με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, καθώς η ίδια έχει ανανεώσει από το 2023 το ενδιαφέρον της για ένταξη στην ευρωπαϊκή οικογένεια.