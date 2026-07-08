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Σύλληψη 52 προσώπων για παράνομη απασχόληση

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από την Αστυνομία και το Υφυπουργείο Μετανάστευσης για πάταξη της παράνομης μετανάστευσης και παράνομης απασχόλησης, συνελήφθησαν σήμερα συνολικά 52 πρόσωπα.

Σε επιχείρηση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης που διενεργήθηκε σήμερα στις επαρχίες Λάρνακας και Πάφου, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 52 πρόσωπα για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για 24 από τους συλληφθέντες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι διαδικασίες επαναπατρισμού τους, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ημέρας, ενώ οι ίδιες διαδικασίες θα ακολουθηθούν και για τους υπόλοιπους.

Οι δράσεις της Αστυνομίας για πάταξη της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και παράνομης απασχόλησης, συνεχίζονται καθημερινά.

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