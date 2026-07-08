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Επιχείρηση Αστυνομίας σε Λάρνακα και Πάφο - Χειροπέδες σε 52 αλλοδαπούς, οι 24 σε διαδικασία απέλασης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Για 24 από τους συλληφθέντες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι διαδικασίες επαναπατρισμού, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ημέρας, ενώ οι ίδιες διαδικασίες θα ακολουθηθούν και για τους υπόλοιπους.

Συνολικά 52 πρόσωπα συνελήφθησαν την Τετάρτη στις επαρχίες Λάρνακας και Πάφου για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο επιχείρησης της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από την Αστυνομία και το Υφυπουργείο Μετανάστευσης για πάταξη της παράνομης μετανάστευσης και της παράνομης απασχόλησης.

Για 24 από τους συλληφθέντες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι διαδικασίες επαναπατρισμού, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ημέρας, ενώ οι ίδιες διαδικασίες θα ακολουθηθούν και για τους υπόλοιπους.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι οι δράσεις για πάταξη της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και της παράνομης απασχόλησης συνεχίζονται καθημερινά.

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