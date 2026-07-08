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EASA: Αποφυγή εναέριου χώρου Ιράν, Ιράκ και Λιβάνου έως 31 Αυγούστου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μετά το νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, η Υπηρεσία Ασφαλείας Αεροπορίας της ΕΕ - EASA εξέδωσε νέο δελτίο ασφαλείας, σύμφωνα με το οποίο οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο στην περιοχή του Ιράν, Ιράκ και Λιβάνου μέχρι και τις 31 Αυγούστου όπου και λήγει το παρόν δελτίο.

«Μετά τις συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκαν και τη συνολική μείωση των βραχυπρόθεσμων εντάσεων, η Ολοκληρωμένη Ομάδα Αξιολόγησης Κινδύνου Ασφάλειας της Αεροπορίας της ΕΕ αποφάσισε να μην παρατείνει το υπάρχον Δελτίο Πληροφοριών Ζωνών Συγκρούσεων (CZIB) για τη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο, το οποίο λήγει στις 8 Ιουλίου 2026. Αυτό το CZIB έχει αντικατασταθεί από ένα ειδικό Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο, το οποίο περιγράφει τους υπολειπόμενους κινδύνους μεσαίου επιπέδου, και ξεχωριστά CZIB για το Ιράν, το Ιράκ και τον Λίβανο, επισημαίνοντας τους εναπομένοντες υψηλούς κινδύνους στον επηρεαζόμενο εναέριο χώρο,» σημειώνει η EASA.

Επιπλέον σημειώνει ότι μαζί με την Κομισιόν και με τα κράτη μέλη, θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση για να αξιολογούν τις εξελισσόμενες απειλές και τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αύξησης ή μείωσης των κινδύνων για τους αερομεταφορείς της ΕΕ.

ΠΗΓΗ: KYΠΕ

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