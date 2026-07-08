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O Λίβανος λέει πως θα συμμετάσχει στις συνομιλίες Ρώμης μόνο με αποχώρηση Ισραήλ από δύο ζώνες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ιταλία και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν στη Ρώμη στις 15 και 16 Ιουλίου, έπειτα από συμφωνία-πλαίσιο που υπογράφηκε τον περασμένο μήνα.

Ο Λίβανος απαιτεί την αποχώρηση του Ισραήλ από δύο «πιλοτικές ζώνες» στον νότο πριν συμμετάσχει στον επόμενο γύρο άμεσων συνομιλιών στη Ρώμη την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, την Τετάρτη, διπλωματική πηγή.

Η πηγή, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, δήλωσε ότι «ο Λίβανος ορίζει την αποχώρηση του Ισραήλ από δύο πιλοτικές ζώνες, προκειμένου να συμμετάσχει στον γύρο των διαπραγματεύσεων».

Ιταλία και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν στη Ρώμη στις 15 και 16 Ιουλίου, έπειτα από συμφωνία-πλαίσιο που υπογράφηκε τον περασμένο μήνα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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