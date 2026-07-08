Η απειλή πολέμου σε βάρος Ελλάδας αποτελεί «ιστορική ανορθογραφία» είπε ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα

Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για το casus belli έστειλε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι η απειλή πολέμου σε βάρος της Ελλάδας αποτελεί «ιστορική ανορθογραφία».

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν οι σύμμαχοι αντιλαμβάνονται τις ελληνικές θέσεις, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας ανέφερε ότι το casus belli «δεν συντάσσεται ούτε με τη Διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το καλό κλίμα» που Ελλάδα και Τουρκία επιχειρούν να οικοδομήσουν.

«Δεν ταιριάζει με το κλίμα της Συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω», σημείωσε.

Για τα F-35 και την Τουρκία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, μετά το θετικό κλίμα που καταγράφηκε ανάμεσα στον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν υποδεικνύει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιον θα πωλήσουν αμυντικά συστήματα, σημείωσε όμως ότι υπάρχουν «σημαντικά νομικά εμπόδια» στην αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια F-35 από την Τουρκία.

Υπενθύμισε ότι η Τουρκία απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα λόγω της αγοράς των ρωσικών S-400, ενός συστήματος το οποίο, όπως είπε, το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ανταγωνιστικό προς το πρόγραμμα των F-35.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, τα οποία, όπως είπε, ήδη κατασκευάζονται.

Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στην ενίσχυση της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, αναφερόμενος στην αναβάθμιση των F-16 σε Viper, στην απόκτηση 24 Rafale και στη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα των F-35.

«Η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τον στόχο του 3,5%»

Αναφερόμενος στις αμυντικές δαπάνες και στον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει και ξεπεράσει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις κύριες αμυντικές δαπάνες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΝΑΤΟ για το 2026.

«Εμείς βρισκόμαστε ήδη εκεί που άλλες ευρωπαϊκές χώρες ελπίζουν να βρεθούν το 2035», ανέφερε.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει συμφωνημένο εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους 28 δισ. ευρώ, εγκεκριμένο από το ΚΥΣΕΑ, και τόνισε ότι η χώρα οφείλει να διατηρεί ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα λόγω των ιδιαίτερων γεωπολιτικών συνθηκών που αντιμετωπίζει.

«Αυτό είναι το τίμημα της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της προάσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», είπε.

«Ο Τραμπ είχε δίκιο» στο θέμα της άμυνας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε θέσει ήδη από την πρώτη του θητεία την ανάγκη οι ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος για την άμυνά τους.

«Είχε απολύτως δίκιο», είπε, προσθέτοντας ότι η ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ αποτελεί πλέον «αδιαμφισβήτητη προτεραιότητα» και «συνθήκη επιβίωσης της ίδιας της Συμμαχίας».

Ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίστηκε θετικός για το κλίμα της Συνόδου και για την ανταπόκριση των Ευρωπαίων στο αίτημα για αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Για τα Στενά του Ορμούζ

Σε ερώτηση για τη Μέση Ανατολή και τα Στενά του Ορμούζ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα, ως παγκόσμια ναυτική δύναμη, θα υπερασπίζεται πάντα την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Ανέφερε ότι η διατήρηση των Στενών του Ορμούζ ανοιχτών αποτελεί προτεραιότητα για την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ υπενθύμισε ότι η χώρα συμμετέχει ήδη στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Όπως είπε, εφόσον ζητηθεί και υπάρξει οργανωμένο πλαίσιο, η Ελλάδα θα μπορούσε να συμμετάσχει και σε αντίστοιχη επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ.

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Απαντώντας σε ερώτηση Τούρκου δημοσιογράφου, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας ανέφερε ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν σημειώσει πρόοδο σε αρκετούς τομείς, κάνοντας αναφορά στη συνεργασία στο μεταναστευτικό, στην αύξηση των επαφών μεταξύ των δύο κοινωνιών και στις επισκέψεις Τούρκων πολιτών στα ελληνικά νησιά.

Ωστόσο, επανέλαβε ότι η βασική διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

«Ακόμη κι αν δεν λύσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζούμε ειρηνικά και να εργαζόμαστε σε άλλες πτυχές της ατζέντας», σημείωσε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ