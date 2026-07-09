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Συνάντηση για την θεσμοθετημένη εκδήλωση " Μνήμες Κατεχόμενης Γης" στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Συντονιστική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου, ενόψει της θεσμοθετημένης εκδήλωσης «Μνήμες Κατεχόμενης Γης», η οποία θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Πάφο, στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2026, υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού και με τη στήριξη του Δήμου Πάφου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δημαρχεύων Πάφου κ. Άγγελος Ονησιφόρου, ο Δήμαρχος Αμμοχώστου και Πρόεδρος της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων κ. Σίμος Ιωάννου, η Δήμαρχος Ακανθούς κα Ελένη Χατζημιχαήλ, η Δήμαρχος Λαπήθου κα Σούλλα Μούρεττου και ο Πρόεδρος των Κατεχόμενων Κοινοτήτων επαρχίας Λευκωσίας κ. Λευτέρης Αντωνίου, ο οποίος εκπροσώπησε και τους Προέδρους των Κατεχόμενων Κοινοτήτων των επαρχιών Αμμοχώστου και Κερύνειας και ο συνεργάτης για θέματα πολιτισμού Γεώργιος Νεοφύτου. 

Η διοργάνωση περιλαμβάνει διήμερη έκθεση αφιερωμένη στην Κατεχόμενη Γη μας, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών από σχολεία της επαρχίας Πάφου, καθώς και βραδινή αντικατοχική εκδήλωση. Η πραγματοποίηση της εκδήλωσης για πρώτη φορά στην Πάφο αποτελεί ιδιαίτερη τιμή αλλά και ευθύνη για την πόλη μας.

Μέσα από τη συνεργασία των Κατεχόμενων Δήμων και Κοινοτήτων, του Υφυπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Πάφου, στέλνουμε ξανά το μήνυμα ότι η μνήμη παραμένει ζωντανή.

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