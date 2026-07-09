Ανοικτή επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας για το Sanna Camp 2026 και την Κυπριακή Μαρωνιτική Αραβική

Ο Δρ Ιωσήφ Α. Μουτήρης εκ των Μαρωνιτών της Πάφου απευθύνει ανοικτή επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για τη στήριξη του Υπουργείου στη διοργάνωση της γλωσσικής κατασκήνωσης Sanna Camp 2026, η οποία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Εκπροσώπου της Μαρωνιτικής Θρησκευτικής Ομάδας, έχει ως στόχο τη διδασκαλία της Κυπριακής Μαρωνιτικής Αραβικής γλώσσας σε παιδιά Κυπρίων Μαρωνιτών.

Στην επιστολή του διευκρινίζει ότι δεν αντιτίθεται στη μελέτη, την καταγραφή και τη διάσωση στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, υπογραμμίζοντας πως κάθε τοπική παράδοση και ιστορική διάλεκτος αξίζει να διαφυλαχθεί.

Ωστόσο, εκφράζει επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η συγκεκριμένη διάλεκτος και για τους συμβολισμούς που, όπως αναφέρει, δημιουργούνται μέσα από τη συγκεκριμένη δράση.

Ο Δρ Μουτήρης επισημαίνει ότι οι Κύπριοι Μαρωνίτες αποτελούν μία από τις ιστορικές θρησκευτικές ομάδες της Κυπριακής Δημοκρατίας και, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ανήκουν στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα, ενώ σημειώνει ότι η μητρική γλώσσα της μεγάλης πλειοψηφίας τους είναι η ελληνική. Υποστηρίζει επίσης ότι η αραβική διάλεκτος του Κορμακίτη αποτελεί ιδιαίτερη τοπική διάλεκτο με σημαντική ιστορική και γλωσσολογική αξία, η οποία συνδέεται με το χωριό του Κορμακίτη και όχι με το σύνολο των Κυπρίων Μαρωνιτών.

Παράλληλα, αναφέρει ότι τα άλλα τρία παραδοσιακά μαρωνίτικα χωριά ο Ασώματος, η Καρπάσια και η Αγία Μαρίνα , ήταν ιστορικά ελληνόφωνα και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν ιστορικά ή γλωσσολογικά δεδομένα που να τεκμηριώνουν πως η συγκεκριμένη διάλεκτος αποτελούσε κοινή γλώσσα όλων των Κυπρίων Μαρωνιτών.

Κατά συνέπεια, εκφράζει τη θέση ότι η παρουσίασή της ως «γλώσσας των Κυπρίων Μαρωνιτών» δεν ανταποκρίνεται στην ιστορική πραγματικότητα.

Στην επιστολή γίνεται ακόμη λόγος για μια, κατά τον ίδιο, συστηματική προσπάθεια προβολής της διαλέκτου ως κοινού χαρακτηριστικού όλων των Κυπρίων Μαρωνιτών, καθώς και για απόπειρα καλλιέργειας ιδιαίτερης εθνικής ταυτότητας με σημείο αναφοράς τον Λίβανο αντί της ιστορικής πορείας των Μαρωνιτών ως μέρους της κυπριακής κοινωνίας.

Ο Δρ Μουτήρης τονίζει ότι η διατήρηση μιας τοπικής διαλέκτου αποτελεί θεμιτό πολιτιστικό στόχο, επισημαίνει όμως ότι δεν θα πρέπει, όπως αναφέρει, να χρησιμοποιείται ως μέσο αναδιαμόρφωσης της ιστορικής ταυτότητας μιας ολόκληρης κοινότητας ή να δημιουργεί την εντύπωση ότι αποτελεί κοινό στοιχείο της ταυτότητας όλων των Κυπρίων Μαρωνιτών.

Καταλήγοντας, καλεί την Υπουργό Παιδείας να επανεξετάσει τη στήριξη του Υπουργείου στο πρόγραμμα Sanna Camp 2026 και να αξιολογήσει κατά πόσο η φιλοσοφία και η ορολογία που χρησιμοποιούνται ανταποκρίνονται στην ιστορική πραγματικότητα και στον ρόλο της δημόσιας εκπαίδευσης.

Όπως σημειώνει, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας, εξίσου όμως σημαντική είναι και η διαφύλαξη της ιστορικής αλήθειας.