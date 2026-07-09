Τα τουρκικά F-16 «φρενάρουν» τις πολιτικές πτήσεις στην Τύμπου – Καθυστερήσεις, εκτροπές και αυξημένο κόστος

Η 24ωρη ετοιμότητα των τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 που σταθμεύουν στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου προκαλεί αναταραχή, πρόσθετο φόρτο εργασίας και αυξημένο κόστος στις πολιτικές πτήσεις, αναφέρει σε σημερινό δημοσίευμά της η ηλεκτρονική "Μπουγκιούν Κίπρις", που προβάλλει δηλώσεις του Κιουρσιάτ Χιουνταβέρογλου, «προέδρου» της «ένωσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας», ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ορισμένες πτήσεις καθυστερούν, σταματούν ή επιστρέφονται όταν ο τουρκικός στρατός βρίσκεται σε επιφυλακή.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αυτό δεν συμβαίνει πολύ συχνά και σπάνια διαταράσσει την καθημερινή ροή.

Η "Μπουγκιούν Κίπρις" επικαλείται πηγές της που ανέφεραν ότι επειδή τα μαχητικά είναι πάντοτε σε ετοιμότητα για απογείωση 24/7, ο αεροδιάδρομος διατηρείται συνεχώς σε κατάσταση κατάλληλη για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, τουλάχιστον δύο F-16 απογειώνονται από το «αεροδρόμιο» κάθε μέρα και 4-5 πολιτικές πτήσεις επηρεάζονται από αυτή τη στρατιωτική δραστηριότητα κάθε δεύτερη μέρα.

Σημειώνεται ακόμη ότι οι απαιτήσεις χρήσης αεροδιαδρόμων για πολιτικά επιβατικά αεροσκάφη και μαχητικά αεροσκάφη F-16 δεν είναι οι ίδιες, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαδικασιών για προσγειώσεις και απογειώσεις επιβατικών αεροσκαφών και των F-16.

Οι τεχνικές διαδικασίες, συνεχίζει το δημοσίευμα, προκαλούν διαταραχές στις διαδικασίες προσγείωσης και απογείωσης πολιτικών αεροσκαφών, με αποτέλεσμα χρόνους αναμονής έως και 30 λεπτά στον αέρα για τα εισερχόμενα αεροσκάφη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αεροσκάφη που δεν έχουν επαρκή καύσιμα εκτρέπονται σε εναλλακτικά αεροδρόμια, σημειώνεται.

Η αναστάτωση αυτή, αναφέρεται, προσθέτει έως και 50% στο κόστος των πτήσεων. Η αύξηση του κόστους δεν περιορίζεται στις καθυστερήσεις, αλλά αυξάνει επίσης τον φόρτο εργασίας του πύργου ελέγχου και του προσωπικού εδάφους, λόγω της προετοιμασίας του διαδρόμου, των διατάξεων των φραγμών, της αναπροσαρμογής των ορίων ανέμου και του συντονισμού μεταξύ στρατιωτικής και πολιτικής κυκλοφορίας.

Έχει γίνει γνωστό ότι ένας στρατιωτικός βρίσκεται επίσης σε υπηρεσία 24 ώρες την ημέρα στον πύργο ελέγχου στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι οι κενές θέσεις "διευθυντή, αναπληρωτή διευθυντή και του επικεφαλής του τμήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας» δεν έχουν ακόμη καλυφθεί, ενώ, επισημαίνεται, ο φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί.

Ο «πρόεδρος» της «ένωσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας» απέδωσε την αυξημένη εναέρια κυκλοφορία στο παράνομο αεροδρόμιο στις πολεμικές συνθήκες στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι η ανάπτυξη F-16 στο «αεροδρόμιο» αποτελεί μέρος των προφυλάξεων που λαμβάνονται γι’ αυτές τις συνθήκες. Αναγνώρισε ότι αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει πρόσθετο φόρτο εργασίας για τους εργαζομένους. Ωστόσο, είπε ότι τα μέτρα ασφαλείας που ελήφθησαν ήταν απαραίτητα.

ΚΥΠΕ