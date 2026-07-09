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Στην προμήθεια μηχανής θρυμματισμού κλαδιών προχωρεί ο Δ. Ιεροκηπίας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Στην προμήθεια μηχανής θρυμματισμού κλαδιών προχωρεί ο Δήμος Ιεροκηπίας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση υπεγράφη στις 9 Ιουλίου 2026, μεταξύ του Δημάρχου Ιεροκηπίας Νίκου Παλιού και του κ. Γρηγόρη Γρηγορίου, εκ μέρους της εταιρείας L. Lambrou Agro Ltd, συμφωνία για την προμήθεια και συντήρηση μιας αυτόνομης μηχανής θρυμματισμού, με σκοπό τη δραστική μείωση του όγκου των φυτικών υπολειμμάτων, που προκύπτουν από το κλάδεμα δέντρων και θάμνων, διευκολύνοντας σημαντικά τη διαχείρισή τους και συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση πόρων και στην παραγωγή υλικού για φυσική ανακύκλωση.

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στις €34,640 πλέον ΦΠΑ.

Η παράδοση του θρυμματιστή από τον ανάδοχο προγραμματίζεται μέσα στον Σεπτέμβριο.

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