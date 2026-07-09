Αποκάλυψη Φουρλά: Κάποιοι αντέδρασαν για την ευρωπαϊκή αποστολή στην Κύπρο για τους βιασμούς του '74 – Το μήνυμα που τον συγκλόνισε (ηχητικό)

Ιστορική δικαίωση για τις γυναίκες της Κύπρου που υπέστησαν βία και βιασμό κατά την τουρκική εισβολή του 1974 φέρνει ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Λουκά Φουρλά.

Μιλώντας από το Στρασβούργο στο ραδιόφωνο του «ΠΟΛΙΤΗ» 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Φουρλάς έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, τονίζοντας ότι, αν και δεν μπορούν να επουλωθούν οι πληγές αυτών των γυναικών, το ψήφισμα αποτελεί αναγνώριση του εγκλήματος που υπέστησαν.

Όπως ανέφερε, οι γυναίκες αυτές «είχαν βιαστεί» το 1974 και για δεκαετίες έμειναν ξεχασμένες, χωρίς δικαίωση και χωρίς να μπορούν να μοιραστούν αυτό που βίωσαν.

«Δικαιώνει αυτές τις γυναίκες μετά από 52 χρόνια, τεκμηριωμένα πλέον και μετά τις μαρτυρίες τους», είπε ο κ. Φουρλάς, αναφερόμενος στην αποστολή που είχε πραγματοποιηθεί στην Κύπρο τον περασμένο Μάιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για το σημαντικότερο ευρωπαϊκό έγγραφο που αναγνωρίζει με σαφήνεια ότι ο βιασμός αποτελεί έγκλημα πολέμου.

«Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό έγγραφο που το αναφέρει με τόσο μεγάλη σαφήνεια», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το ψήφισμα «δείχνει με το δάχτυλο την Τουρκία ως υπεύθυνη» και ζητά εξηγήσεις, απολογία και αποζημιώσεις.

«Δεν ήταν εύκολο να το πετύχουμε»

Ο κ. Φουρλάς ανέφερε ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον ίδιο ως μέλος της αρμόδιας Επιτροπής, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Ελεωνόρα Μελέτη, η οποία ανέλαβε εισηγήτρια της έκθεσης και του ψηφίσματος.

Όπως αποκάλυψε, η προσπάθεια δεν ήταν εύκολη, καθώς υπήρξαν αντιδράσεις ακόμη και για την πραγματοποίηση της αποστολής στην Κύπρο.

«Το λέω για πρώτη φορά ότι όταν προσπαθήσαμε να βάλουμε αυτή την αποστολή στην Κύπρο κάποιες πολιτικές ομάδες και κάποιοι συνάδελφοι αντέδρασαν πάρα πολύ έντονα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Φουρλά, το επιχείρημα που διατυπώθηκε τότε ήταν ότι το Ευρωκοινοβούλιο δικαιούται περιορισμένο αριθμό αποστολών κάθε χρόνο και υπήρχαν αντιδράσεις για το κατά πόσο έπρεπε να αφιερωθεί μία αποστολή στην Κύπρο για ένα θέμα που αφορά γεγονότα πριν από 52 χρόνια.

Παρά τις δυσκολίες, όπως είπε, η αποστολή πραγματοποιήθηκε, η έκθεση ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε από τον ίδιο στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Συντριπτική στήριξη στο Ευρωκοινοβούλιο

Ο ευρωβουλευτής ανέφερε ότι και η μάχη για την έγκριση του ψηφίσματος ήταν έντονη, με πολλές διεργασίες τους τελευταίους μήνες.

Όπως είπε, υπήρξαν και αντιδράσεις που δεν αφορούσαν το βασικό περιεχόμενο του ψηφίσματος, αλλά άλλα ζητήματα, όπως το θέμα των αμβλώσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αρνητικές ψήφοι προήλθαν από ακροδεξιούς ευρωβουλευτές που τάχθηκαν κατά των αμβλώσεων, οι οποίες έγιναν το 1974 από γυναίκες που είχαν βιαστεί, έμειναν έγκυες και χρειάστηκε να προχωρήσουν σε άμβλωση.

«Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι οι ιδεοληψίες που πάντα θα υπάρχουν δυστυχώς», ανέφερε.

Όπως είπε, το ψήφισμα είχε συντριπτική αποδοχή, καθώς από τους 600 ευρωβουλευτές, οι 575 ψήφισαν θετικά, ενώ οι αρνητικές ψήφοι ήταν 33.

«Ήταν ένα μήνυμα του Ευρωκοινοβουλίου προς την Τουρκία ότι τα εγκλήματα πολέμου δεν παραγράφονται όσα χρόνια και να περάσουν», τόνισε.

Τι ζητείται από την Τουρκία

Ο κ. Φουρλάς ανέφερε ότι η προσπάθεια περνά πλέον σε νέα φάση, που αφορά το τι απαιτείται από την Τουρκία.

Όπως είπε, το ψήφισμα ζητά απολογία και αποζημιώσεις για τα θύματα, ενώ παράλληλα τίθεται το ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς η ίδια η Ευρώπη σκοπεύει να αποζημιώσει ηθικά και με άλλους τρόπους τα θύματα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι προχωρά η δημιουργία μνημείου στην Κύπρο για τις γυναίκες αυτές, σε κεντρικό σημείο της Λευκωσίας, θέμα που, όπως είπε, έχει περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο.

«Για μας ήταν μια τεράστια νίκη», σημείωσε, κάνοντας λόγο για στιγμή μεγάλης συγκίνησης στο Ευρωκοινοβούλιο.

Τα μηνύματα των γυναικών

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν, σύμφωνα με τον κ. Φουρλά, η αντίδραση των ίδιων των γυναικών μετά την έγκριση του ψηφίσματος.

Όπως είπε, μαζί με την κα. Μελέτη παρακολούθησαν την έγκριση του ψηφίσματος, μια στιγμή που χαρακτήρισε ως απόδοση των κόπων ενάμιση χρόνου προσπάθειας.

Ο ευρωβουλευτής ανέφερε ότι έλαβε μηνύματα από γυναίκες που τον ευχαρίστησαν, ωστόσο ένα από αυτά τον συγκλόνισε ιδιαίτερα. Όπως είπε, μία από τις γυναίκες, όταν άκουσε για το μνημείο, τον ρώτησε:

«Μα κύριε Λουκά μου, θα γράφουν και τα ονόματά μας πάνω; Παναγία μου, μην κάνετε τέτοιο πράγμα».

Ο κ. Φουρλάς σημείωσε ότι ακόμη και μετά από 52 χρόνια, οι γυναίκες αυτές κουβαλούν το βάρος και τον φόβο της έκθεσης.

«Πλέον αυτές οι γυναίκες είναι δικαιωμένες, όχι από μένα και από σένα. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ζητά από την Τουρκία εξηγήσεις, απολογία και αποζημιώσεις», είπε.

Απευθυνόμενος στις γυναίκες που ενδεχομένως τον άκουγαν, ανέφερε:

«Η αξιοπρέπειά σας και το θάρρος σας νίκησε τη σιωπή. Νικήσατε και καταδικάστηκε η Τουρκία, διότι είχατε το θάρρος να βγείτε, να πείτε και να μοιραστείτε αυτά τα πράγματα».

Το ψήφισμα θα μεταφραστεί στα τουρκικά

Ο κ. Φουρλάς αναφέρθηκε και σε συνομιλία που είχε με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία, όπως είπε, ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μία από τις τελευταίες παραγράφους του ψηφίσματος προβλέπει ότι το κείμενο θα μεταφραστεί στα τουρκικά και θα αποσταλεί από την ίδια στην τουρκική Εθνοσυνέλευση και στην τουρκική προεδρία.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: