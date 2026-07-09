ΣΕΠΗΕ για ΑΗΚ: «Καμία χώρα δεν πρέπει να κινδυνεύει να μείνει χωρίς ρεύμα λόγω εργασιακής διαφοράς»

Καμία χώρα δεν πρέπει να κινδυνεύει να μείνει χωρίς ηλεκτρισμό λόγω μιας εργασιακής διαφοράς, αναφέρει ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΕΠΗΕ), με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις και το ενδεχόμενο διακοπών στην ηλεκτροδότηση της χώρας λόγω των εργασιακών διαφορών στην ΑΗΚ.

Σε ανακοίνωση, ο ΣΕΠΗΕ καλεί όλους τους εμπλεκόμενους «να επιδείξουν υπευθυνότητα, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία των πολιτών και οποιοσδήποτε κίνδυνος για την ασφάλεια εφοδιασμού».

Αναφέρει ότι σέβεται απόλυτα το δικαίωμα των εργαζομένων, που αποτελεί θεμελιώδη αρχή κάθε δημοκρατικής κοινωνίας, να διεκδικούν τα αιτήματά τους μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες και προσθέτει ότι «εξίσου θεμελιώδες, όμως, είναι και το δικαίωμα των πολιτών να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε μια υπηρεσία ζωτικής σημασίας, όπως είναι η ηλεκτρική ενέργεια».

«Τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις, τα νοσοκομεία, οι ευάλωτοι συμπολίτες μας και συνολικά η οικονομία δεν μπορεί να βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο διακοπών ηλεκτροδότησης εξαιτίας μιας διαφοράς μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων», προσθέτει.

Αναφέρει, επίσης, ότι η σημερινή κατάσταση αναδεικνύει ένα θεμελιώδες ζήτημα: όταν η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι τόσο συγκεντρωμένη σε έναν φορέα, οποιαδήποτε εσωτερική αναταραχή —εργασιακή, τεχνική ή επιχειρησιακή— μπορεί να μετατραπεί σε ζήτημα εθνικής σημασίας.

Ο ΣΕΠΗΕ αναφέρει ότι η συζήτηση αυτή δεν αφορά την απόδοση ευθυνών, αλλά «την ανάγκη να προβληματιστούμε κατά πόσον ο σημερινός σχεδιασμός του ηλεκτρικού συστήματος προσφέρει την ανθεκτικότητα που απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες της χώρας».

Σημειώνει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις υπενθυμίζουν γιατί η χώρα χρειάζεται να προχωρήσει με συνέπεια στις μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα του ηλεκτρικού της συστήματος και προσθέτει ότι περισσότερες επενδύσεις, μεγαλύτερη διαφοροποίηση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και μια αγορά που λειτουργεί αποτελεσματικά δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά «τις προϋποθέσεις για ένα σύστημα που θα συνεχίσει να λειτουργεί αξιόπιστα, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διαφορά ή έκτακτη περίσταση».

Πηγή: ΚΥΠΕ