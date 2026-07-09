ΚΕΟ: Μέρισμα €1,6 εκατ. στους μετόχους μέχρι τις 17 Αυγούστου

Η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της ΚΕΟ ενέκρινε χθες την πρόταση του ΔΣ για καταβολή μερίσματος €1,7 εκατ. Το μέρισμα αναλογεί σε 4 σεντ του ευρώ για κάθε πλήρης πληρωθείσα μετοχή, από τα κέρδη του έτους 2024 τα οποία περιλαμβάνονται στο αποθεματικό προσόδου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΧΑΚ στις 20 Ιουλίου 2026 (ημερομηνία αρχείου). Η μετοχή της εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος (ex-dividend) από τις 17 Ιουλίου 2026.

Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους μέχρι τις 17 Αυγούστου 2026.

Επανεκλογή μελών, αμοιβές

Στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης, οι κ.κ. Ιωάννης Χαριλάου, Δήμος Δήμου και Σίμος Χαμπουλλάς που αποχώρησαν εκ περιτροπής σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της Εταιρείας, επανεκλέγηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός της Deloitte Ltd ως Ελεγκτών της Εταιρείας για το έτος 2026.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου εξουσιοδοτήθηκε όπως καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών σε μεταγενέστερο στάδιο.

Εγκρίθηκε ακόμη η Έκθεση Αμοιβών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Αποφασίστηκε όπως η Αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2026 καθοριστεί ως ακολούθως:

Για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σταθερή αμοιβή €13.500, έξοδα παραστάσεως €4.000 και επιπρόσθετα €200 για κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβανομένου και διαδικτυακών. Παρόμοια αμοιβή θα καταβάλλεται για τις συναντήσεις των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου και οποιωνδήποτε ad hoc συνεδριών/συναντήσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες ο Πρόεδρος είναι παρόν.

Για κάθε ένα από τα μέλη, με εξαίρεση τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ο οποίος δεν λαμβάνει καμία αμοιβή για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, σταθερή αμοιβή €10.000, έξοδα παραστάσεως €1.000 και επιπρόσθετα €200 για κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβανομένου και διαδικτυακών. Παρόμοια αμοιβή θα καταβάλλεται για τις συναντήσεις των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου και οποιωνδήποτε ad hoc συνεδριών/συναντήσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Νέο ΔΣ

Κατά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΟ plc που έγινε στις 8 Ιουλίου 2026 αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καταρτίσθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

Ιωάννης Χαριλάου, Πρόεδρος

Χαράλαμπος Παναγιώτου, Διευθύνων Σύμβουλος

Δήμος Δήμου, Σύμβουλος

Σίμος Χαμπουλλάς, Σύμβουλος

Βάσος Κωμοδρόμος, Σύμβουλος

Κρις Γεωργιάδης, Σύμβουλος

Οδυσσέας Χριστοδούλου, Σύμβουλος

Σίμος Αγγελίδης, Σύμβουλος

Μάριος Σταύρου, Σύμβουλος