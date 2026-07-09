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«Η Απουσία του Μικρού Ψαρά: Όταν το κενό αναδεικνύει την αξία της παρουσίας»

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Η εικαστικός Γιώτα Ιωαννίδου επέλεξε να σχολιάσει με ευρηματικό και συμβολικό τρόπο τον βανδαλισμό του γλυπτού της «Μικρός Ψαράς».

 Μέσα από την ανάρτησή της παρουσιάζει την προσωρινή απουσία του έργου ως μια υποθετική καλλιτεχνική εγκατάσταση με τίτλο «Η ΑΠΟΥΣΙΑ», όπου πρωταγωνιστεί το κενό και η μνήμη. Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, η καλλιτέχνιδα αναδεικνύει το ερώτημα αν οι άνθρωποι εκτιμούν πραγματικά κάτι μόνο όταν το χάσουν.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η τέχνη στον δημόσιο χώρο αποκτά αξία μέσα από τη σχέση που δημιουργεί με τους ανθρώπους και τις αναμνήσεις τους.

Στο τέλος, αποκαθιστά την πραγματικότητα, διευκρινίζοντας ότι η απουσία του έργου δεν αποτελεί καλλιτεχνική επιλογή αλλά συνέπεια βανδαλισμού.

Ο «Μικρός Ψαράς» έχει απομακρυνθεί προσωρινά για αποκατάσταση και σύντομα θα επιστρέψει στη θέση του, εκεί όπου ανήκει, καταλήγει.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

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