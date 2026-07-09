Το Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, επιβεβαιώνει τη συνεχή λειτουργία του καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζει μοναδικές χειμερινές εμπειρίες

Το Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Λεμεσός, ανακοινώνει με χαρά ότι θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία του καθ’ όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, παραμένοντας πλήρως διαθέσιμο για την υποδοχή επισκεπτών.

Οι πολυτελείς εγκαταστάσεις διαμονής, τα βραβευμένα εστιατόρια και bars, το Kalloni Spa, οι χώροι αναψυχής, καθώς και οι χώροι συνεδρίων και εκδηλώσεων, θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, προσφέροντας στους επισκέπτες την ολοκληρωμένη εμπειρία Parklane καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Κατόπιν επανεξέτασης των προηγουμένως ανακοινωθέντων σχεδίων ανάπτυξης, η προγραμματισμένη προσωρινή διακοπή λειτουργίας δεν θα πραγματοποιηθεί. Το Parklane παραμένει πλήρως προσηλωμένο στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας υψηλού επιπέδου σε διεθνείς και τοπικούς επισκέπτες, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της Κύπρου ως προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Όλες οι υφιστάμενες κρατήσεις παραμένουν σε ισχύ και δεν επηρεάζονται, χωρίς καμία αλλαγή στη διαθεσιμότητα, στις υπηρεσίες ή στις εμπειρίες των επισκεπτών.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που επιβεβαιώνουμε ότι το Parklane θα συνεχίσει να υποδέχεται επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν», δήλωσε ο κύριος Γιάννης Στεφάνου, Γενικός Διευθυντής του Parklane. «Ανυπομονούμε να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας το πλήρες φάσμα των μοναδικών εμπειριών για τις οποίες είναι γνωστό το Parklane, από τη γαστρονομία υψηλού επιπέδου και την ευεξία στο Kalloni Spa, έως τις εποχικές εκδηλώσεις, τις εορταστικές εμπειρίες και τις ξεχωριστές στιγμές για οικογένειες, ζευγάρια και εταιρικούς επισκέπτες.»

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαμβάνουν ακόμη περισσότερες εμπειρίες στο Parklane, με τη λειτουργία του Nammos και κατά τη χειμερινή περίοδο, προσφέροντας μοναδικές στιγμές γαστρονομίας και ψυχαγωγίας.

Παράλληλα, το Retail Village στο Parklane θα συνεχίσει να υποδέχεται επισκέπτες, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία shopping και lifestyle, ενώ η εντυπωσιακή Αίθουσα Ballroom και οι χώροι εκδηλώσεων του resort αποτελούν τον ιδανικό προορισμό για εορταστικές εκδηλώσεις, χριστουγεννιάτικα πάρτι, εταιρικές διοργανώσεις και ειδικές περιστάσεις. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να απολαύσουν μοναδικές εορταστικές εμπειρίες στα Nammos και LPM.

Το Parklane συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους κορυφαίους luxury lifestyle προορισμούς της Κύπρου, προσφέροντας ένα μοναδικό συνδυασμό παραθαλάσσιας χαλάρωσης, γαστρονομίας υψηλού επιπέδου, ευεξίας, αγορών, ψυχαγωγίας και εξατομικευμένης φιλοξενίας.

Οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν και να κάνουν κράτηση για χειμερινές αποδράσεις, εορταστικές διαμονές, wellness retreats και πολυτελείς εμπειρίες στο Parklane.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο www.parklanecyprus..com